Caz festivali yıldızları CD'de buluşuyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV), Garanti Bankası sponsorluğunda 2-16 Temmuz'da düzenlenecek 15'inci Uluslararası İstanbul Caz Festivali'nin yıldızları, festival CD'sinde buluştu.



Her biri, sanatçıların da görüşleri alınarak özel olarak seçilen eserler arasında; Herbie Hancock, Al Jarreau, Caetano Veloso, Rufus Wainwright, Omara Portuondo, Marcus Miller, Raul Midón ve Yasmin Levy gibi sevilen sanatçıların yanı sıra Türkiye'den Taksim Trio'nun birer parçası yer alıyor. Albümde, festivalde hem Carla Bley hem de Mare Nostrum projesiyle sahne alacak Paolo Fresu'nun, bir Nazım Hikmet şiirinden esinlenerek yazdığı "Mio Mehmet, Forse Il Destino M'impedira Di Rivederti" adlı eseri dikkati çekiyor.



Albümde yer alan şarkılar



Albümde; Herbie Hancock'un "Sweet Bird", Caetano Veloso'nun "Cucurrucucú Paloma", Al Jarreau'nun "My Foolish Heart", Dianne Reeves'in "Just My Imagination", Nnenna Freelon'un "What A Little Moonlight Can Do", Paolo Fresu, Richard Galliano, Jan Lundgren'in "Mio Mehmet, Forse Il Destino M'impedira Di Rivederti", Omara Portuondo'nun "Mueve La Cintura Mulato", Stacey Kent'in "I Wish I Could Go Travelling Again", Rufus Wainwright'ın "Rules & Regulations", Raul Midón'un "Pick Somebody Up", Marcus Miller'ın "Bruce Lee", The Big 3 Palladium Orchestra'nın "Babarabatiri", Yasmin Levy'nin "Mano Suave" ve Taksim Trio'nun "Derdin Ne" adlı şarkısı yer alıyor.