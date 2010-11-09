-ÇAYKUR'DAN KLEOPATRA'YI KISKANDIRACAK ÜRÜN RİZE (A.A) - 09.11.2010 - ÇAYKUR, güzellik ve cilt bakımı için arayışta olanlar için Türkiye'de ilk kez yeşil çaydan güzellik çayı üretti. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmanın ardından çay liflerinden üretilen, leylak ve melisalı gibi aromalı türleri de bulunan güzellik çayları, kısa süre sonra piyasaya sürülecek. Canlandırıcı, kırışıklıkları azaltıcı etkileri bulunduğu bilinen çay, dolduruldukları feretiko beziyle küvete konularak 10 dakika bekletiliyor. Sonra da çayı küvetten alıp bu suda banyo yapılıyor. ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, uluslararası akreditesi bulunan ÇAYKUR Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde çayın çeşitli alanlarda kullanımını araştırmak amacıyla sürekli çalışmalar yaptıklarını belirtti. -AROMALI GÜZELLİK ÇAYLARI ÜRETİLDİ- Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaları sonucunda güzellik çayı üretmeyi başardıklarını vurgulayan Yüce, şunları söyledi: ''Kateşin, kafein, pestisit kalıntısı değerlerine baktık. Çaydaki diğer uçucu maddeleri araştırdık. Bu testlerden sonra alınan olumlu sonuçlar üzerine güzellik çayı ürettik. Bu çayın leylak, melisalı gibi aromalı türleri de bulunuyor. Güzellik çayı için paketlere konulamayan çay liflerini kullanıyoruz. Yeşil çay liflerini, geçirgenliği olmasından dolayı feretiko bezinden yaptığımız paketlere dolduruyoruz. Bu paketler de küvete konularak 10 dakika bekletiliyor. Sonra da çayı küvetten alıp bu suda banyo yapılıyor. Böylece deri yoluyla çaydan istifade etmiş olunuyor.'' -KIRIŞIKLIĞI GİDERİCİ, CİLDİ GENÇLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR- Ekrem Yüce, çayın bileşenlerinde hücre yenileme etkisi bulunduğunu, böylece cildi yenilediğini vurgulayarak, ''Çay banyosunun sakinleştirici, canlandırıcı, gençleştirici etkileri var. Cildi yumuşatıyor, beyazlatıyor. Deriyi geriyor ve kırışıklığı gideriyor. Deride yaşlanmayı geciktirici özelliği var. Güneş yanıklarına karşı da oldukça iyi sonuçlar veriyor. Bu nedenlerden dolayı ürettiğimiz bu çayı hem sağlık, hem banyo hem de güzellik çayı olarak tabir ediyoruz'' diye konuştu. -ÇAYDAN ŞAMPUAN, KREM, SABUN DA ÜRETME ÇALIŞMASI YAPILACAK- Genel Müdür Yüce, güzellik çayından sonra çayın kozmetik sektöründe kullanımı adına yeni çalışmalar da yapmayı planladıklarını dile getirerek, ileride çay kremi, şampuanı, sabunu gibi ürünler de planladıklarını kaydetti. Yüce, ünlü Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın güzelliği için kullandığı ürünlerin meşhur olduğunu, en çok bilinen yöntemlerinden birinin süt banyosu olduğunu belirterek, ''Sanıyorum Kleopatra çayı tanıyamadı ya da özelliklerini tam olarak tespit edemedi. Kleopatra çayın bu özelliklerini bilseydi herhalde çay banyosundan başka bir şey yapmazdı'' diye konuştu.