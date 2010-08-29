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ÇAYKUR'DAN HEYELAN BÖLGESİNDE ERKEN ÖDEME RİZE (A.A)

29 Ağustos 2010 18:00

-ÇAYKUR'DAN HEYELAN BÖLGESİNDE ERKEN ÖDEME RİZE (A.A) - 29.08.2010 - ÇAYKUR Genel Müdürlüğünün, heyelanda zarar gören Rize'nin Gündoğdu beldesi ve bölgede yaşayan çay üreticilerin yaş çay bedelleri ile fabrikalarda çalışan işçilerin maaşlarını erken ödeyeceği bildirildi. ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gündoğdu beldesinde, 26 Ağustos 2010 Perşembe günü meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu can kaybı ve maddi zararın meydana geldiği anımsatıldı. Açıklamada, şöyle denildi: ''ÇAYKUR olarak ödemelerimize düzenli olarak devam ettiğimiz bugünlerde, yaşanan etkili yağış ve heyelan sonrasında zarar gören Gündoğdu beldesi ve çevre bölge müstahsillerimiz ve çalışanlarımızın ödemelerine öncelik verilecektir. Gündoğdu, Veliköy, Cumhuriyet ve Taşlıdere Çay Fabrikaları müstahsillerinin Haziran dönemi yaş çay ürün bedelleri ile Temmuz ayı işçilik ücretleri 31 Ağustos 2010 Salı günü ödenecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, geride kalan yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifa diliyoruz''

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