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Spor

Çaykur Rizespor'un Süper Lig coşkusu

Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)  Spor Toto 1'inci Lig'de 2017-2018 sezonunun bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 2 takımdan biri olan teknik direktör İbrahim Üzülmez, yönetimindeki Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselme sevincini 6'ncı ke

30 Nisan 2018 17:46

Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA) 

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 2017-2018 sezonunun bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig\'e yükselecek 2 takımdan biri olan teknik direktör İbrahim Üzülmez, yönetimindeki Çaykur Rizespor, Süper Lig\'e yükselme sevincini 6\'ncı kez yaşadı.
Ligi birinci olarak tamamlamayı garantileyen Çaykur Rizespor ve ligde 2\'nci olan MKE Ankaragücü, gelecek sezon Süper Lig\'de mücadele edecekler. Lige çıkacak 3\'üncü takım ise bu haftaki son maçların ardından oynanacak Play-Off maçlarından sonra belli olacak. Ligde büyük heyecana sahne olan 33\'üncü hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Ümraniyespor deplasmanında aldığı 1-0\'lık sonuçla bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Daha önce 1978-1979, 1984-1985, 1999-2000, 2002-2003 ve 2012-2013\'te Süper Lig\'e çıkma başarısı gösteren Çaykur Rizespor, bu sezon 6\'ncı kez Süper Lig vizesi aldı.
İLK SEVİNCİ TURGUT KAFKAS YAŞATMIŞTI
Teknik direktör İbrahim Üzülmez Çaykur Rizespor tarihine ismini takımı Süper Lig\'e çıkartan hoca olarak yazdırdı. Daha önce bu sevinci yeşil mavililere 1978-1979 sezonunda Turgut Kafkas, 1984-1985 sezonunda Cesarettin Alptekin, 1999-2000 sezonunda Rasim Kara, 2002-2003 Hikmet Karaman ve 2012-2013 sezonunda ise Mustafa Denizli yaşatmıştı. 2012-2013\'te Süper Lig\'e yükselen Çaykur Rizespor\'da teknik direktör Mustafa Denizli\'nin yardımcılığını yapan İbrahim Üzülmez, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 1\'inci lig şampiyonluğu yaşadı.

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