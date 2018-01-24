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Spor

Çaykur Rizespor'da Vedat Muriç'in peformansına övgü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) ÇAYKUR Rizespor’un devre arasında kadrosuna kattığı Vedat Muriç, yeşil-mavili forma ile çıktığı ilk maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak göz doldurdu

24 Ocak 2018 14:01

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

ÇAYKUR Rizespor’un devre arasında kadrosuna kattığı Vedat Muriç, yeşil-mavili forma ile çıktığı ilk maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak göz doldurdu. 
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Kosovalı genç forvetin yeteneğini gösterdiğini belirterek, oyuncunun performansının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bakır, \"Vedat Muriç attığı 2 golle kaliteli bir oyuncu olduğunu göstermiş oldu. Muriç, Türkiye’de spor kamuoyu tarafından beğeni toplamış ve bu ligi iyi bilen bir futbolcu. Oyunun sıkıştığı noktalarda takımı çok rahatlattı. Attığı goller başlangıç açısından Muriç’e büyük bir moral avantajı kattı. Kalan 16 maçta da elinden gelenin en iyisini yaparak gollerine devam edeceğinin sinyalini verdi. Muriç’in yanı sıra Manisaspor karşısında yeni transferlerimiz Galip Güzel ve Koray Altınay’da iyi bir performans sergiledi. İlerleyen haftalarda takıma daha fazla adapte olup, daha iyi performanslar ortaya koyacaklarına inanıyoruz\" dedi.

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