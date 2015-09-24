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Spor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Karaman: Oyuncular görmedi, toplar maça 45 dakika kala kargoyla geldi

"Farklı toplar geldi mi oyuncular antrenmanda adapte olamıyor"

24 Eylül 2015 01:01

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 3. lig ekibi Adliyespor’u 2-0 mağlup ederek eleyen Çaykur Rizespor’da karşılaşmanın oynandığı topların stadyuma maçın başlamasına 45 dakika kala kargoyla geldiği ortaya çıktı. Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, “Maça bir saat kala top gelir mi? Oyuncular topu görmedi, ilk defa sahada gördü” ifadeleri ile duruma tepki gösterdi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Karaman karşılaşma toplarının maçın başlamasına 45 dakika kala geldiğini belirterek, "Kupa maçları Puma marka topla oynanacakmış. Daha önceden topların kulüplere gelmesi gerekirdi. Oyuncuların alışkanlıklarından biliriz. Farklı toplar geldi mi oyuncular antrenmanda adapte olamıyor. Bazı toplar sert oluyor. Süper ligdeki toplar enteresan. Nike’ın hafif bir topu vardı. Futbolcu vurdu mu acayip gidiyordu ve kaleciler çok zorluk yaşıyordu. Bu toplar bir hafta önceden neden kulüplere gelmiyor. Bugün kargoya bir şey olsaydı ne olacaktı. Hangi topla oynayacaktık? Sadece bize değil her kulübe 10’ar top gitse ne olur? 



Hürriyet'te yer alan habere göre, Karaman "Bunu şikayet için söylemiyorum ama bunlar önemli. Biz de hata yaptığımız oluyor ama uyarıldığımızda bir daha aynı hayatı yapmamaya çalışıyoruz. Bunu görmezden gelirsek bu organizasyonu yapan arkadaşlar uyarılmamış olur. Maça bir saat kala top gelir mi? Kargodan geldi oda... Ben de malzemeciye ‘bu topları niye çıkarmadın’ diye soruyorum. Malzemeci bana ‘hocam toplar yeni geldi’ dedi. Oyuncular topu görmedi, sahada gördü ilk defa” dedi.

 

Van Persie'nin golünü örnek gösterdi

 


Fenerbahçeli Van Persie’nin Hasan Ali Kaldırım’ın asisti ile Bursaspor’a attığı golü örnek veren Karaman, “Maçtan sonra Van Persie ‘Golün pasının şiddeti o kadar güzel ve yumuşak geldi ki öyle gelmeseydi ben o vuruşu yapmazdım’ dedi. Adam atığı golü konuşmuyor. Biz olsak ‘ne vuruş yaptı’ derdik. Halbuki ona o vuruşu yaptıran Hasan Ali’nin çıkardığı yumuşak toptur. Türk futbolunun en büyük hastalıklarından biri pasın şiddeti ve kalitesidir. Biz oyunculara bütün analizlerde pasın şiddeti ve kalitesini gösteriyoruz. Onun için bu konuda bu olayla ilgilidir” diye konuştu.

 

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