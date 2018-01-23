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Spor

Çaykur Rizespor kaleci Kaya Tarakçı ile anlaştı

Kaya Tarakçı: "Büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldim" Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)  Çaykur Rizespor, kaleci Kaya Tarakçı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı

23 Ocak 2018 19:46

Kaya Tarakçı: \"Büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldim\"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) 
Çaykur Rizespor, kaleci Kaya Tarakçı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da forma giyen deneyimli kaleci Kaya Tarakçı, yeşil mavili kulüple sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde imza töreni düzenlenen kaleci Kaya, sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi. Kaya, “Büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldim. Bu hedefler doğrultusunda bende katkı sağlamak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Rizespor iyi bir camia ve iyi bir kadrosu var. Bende elimden gelen katkıyı sağlayarak sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İmza töreni detayları
Kaya Tarakçı\'nın açıklamaları

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