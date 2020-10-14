Çaykur Rizespor'da iki futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, iki futbolcusunun Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'de Koronavirüs vakaları yaşanmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 2 futbolcusunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Çaykur Rizesporumuzun kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, TFF’nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor ligin 5. haftasında Cumartesü günü saat 13:30'da Ankaragücü'nü konuk edecek.