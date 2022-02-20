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Spor

Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi!

20 Şubat 2022 18:19

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."

 

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