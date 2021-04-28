Lider Beşiktaş, Rize'de üç puanı üç golle aldı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-2 kazandı.</p>\n<p> Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16'da Georges Kevin N'Koudou, 57'de Gökhan Töre ve 75'te Rachid Ghezzal kaydetti.</p>\n<p>Çaykur Rizespor'un golünü 87'de <strong>İsmail Köybaşı</strong> ve 89'da <strong>Damjan Djokovic</strong> attı. Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan <strong>Ghezzal</strong> yıldızlaştı.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/foto-haber/caykur-rizespor-besiktas-macindan-kareler,11904/2" target="_blank" rel="noopener">Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler</a></strong></p>\n<p>N'Koudou bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.</p>\n<p>Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gökhan Töre ise ligdeki 3. golünü attı.</p>\n<p>Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puanını 78'e çıkarıp liderliğini sürdürdü.</p>\n<p>Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 42 puanda kaldı.</p>\n<hr />\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/sergen-yalcin-biz-kimle-mucadele-ediyoruz-sahada-kimseden-korkumuz-yok-kim-gelirse-gelsin-ama-sahada-mucadele-edelim,949126" target="_blank" rel="noopener">Sergen Yalçın: Biz kimle mücadele ediyoruz; sahada kimseden korkumuz yok, kim gelirse gelsin ama sahada mücadele edelim</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN -</strong> <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/bulent-uygun-istedigimiz-performansi-sahaya-yansitamadik,949129" target="_blank" rel="noopener"><strong>Bülent Uygun: İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık</strong></a></p>\n</body>\n</html>