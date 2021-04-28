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Spor

Lider Beşiktaş, Rize'de üç puanı üç golle aldı

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puanını 78'e çıkarıp liderliğini sürdürdü

28 Nisan 2021 20:11

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-2 kazandı.

 Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16'da Georges Kevin N'Koudou, 57'de Gökhan Töre ve 75'te Rachid Ghezzal kaydetti.

Çaykur Rizespor'un golünü 87'de İsmail Köybaşı ve 89'da Damjan Djokovic attı. Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Ghezzal yıldızlaştı.

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N'Koudou bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gökhan Töre ise ligdeki 3. golünü attı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puanını 78'e çıkarıp liderliğini sürdürdü.

Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 42 puanda kaldı.

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