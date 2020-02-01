Beşiktaş Sergen Yalçın'la mutlu mesut: 1-2

Süper Lig’in 20. Haftasında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş’ı konuk etti. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın 79. dakikasında fileleri havalandıran Gökhan Gönül, Sergen Yalçın'ın ilk maçından 3 puanla dönmesini sağladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Diaby'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan Gönül, bekletmeden topu Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak Yılmaz, topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top Kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.



29. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson bekletmeden Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz, penaltı noktasının önünden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0



35. dakikada Mykola Morozyuk'un ortasında Victor Ruiz'in kafasından seken top ceza alanı içine yükseldi. Milan Skoda, kalesini zamanında terk edemeyen Loris Karius'tan önce kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 1-1

47. dakikada Boldrin kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçti. Fernando Boldrin, uzak mesafe olmasına rağmen kaleyi düşündü ancak top üstten auta çıktı.



60. dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Aminu Umar’ın, Loris Karius'un üzerinden aşırttığı top direkten döndü.



70. dakikada Çaykur Rizespor’da Aminu Umar, Loris Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza alanı içinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.



79. dakikada Burak Yılmaz ile verkaça giren Adem Ljajic pasını Gökhan Gönül'e çıkardı. Gökhan Gönül, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Karşılaşma 2-1 Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.