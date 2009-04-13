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Spor

Çaykur Rize'nin play-off sıkıntısı

13 Nisan 2009 13:22

Bank Asya 1. Lig'de sahasında Adanaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da, teknik direktör Raşit Çetiner, play-off yarışında çok önemli 2 puan ve avantaj kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çetiner, mutlaka kazanılması gereken bir maçta berabere kaldıklarını belirterek, "Kredimizin olmadığını biliyorduk. Play-off yarışına girebilmek için bu maçta galibiyete ihtiyacımız vardı. Çok net pozisyonlarımız ve direkten dönen iki topumuz vardı. Sonuçta kazanamadık. Play-off yarışında çok önemli 2 puan ve avantaj kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

Hakemin verdiği kararlarla maçın önüne geçtiğini iddia eden Çetiner, "Maçın genelinde tartışılan 4 penaltı pozisyonu var. Pozisyonlar açık ve tartışmasız penaltı. Ancak maçın hakemi verdiği devam kararlarıyla bu maçın seyrini değiştirdi. Ligde bir çok maçta ele çarpan pozisyonlara penaltı veren hakemler, biz olunca görmezden geliyorlar. Buraya gelen hakemler kahramanlığa soyunuyor. Ben öyle düşünüyorum" diye konuştu.

Çetiner, play-off yarışında avantajın rakiplere geçtiğini, kalan 4 maçı kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyeceklerini kaydetti.

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