ÇAYKUR'dan “hileli kura” tartışmalarına ilişkin açıklama: Konunun muhattabı İŞKUR, çekilişleri de onlar organize ediyor

ÇAYKUR, işe alım için 12 Nisan’da gerçekleşen ve “hileli” kura tartışmalarına yol açan görüntülere ilişkin olarak açıklama yaptı. ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, “Bu kura ile işe alım işleminin ÇAYKUR ile bir alakası yoktur. Biz bu alımları İŞKUR aracılığıyla yapıyoruz.” dedi.

Odatv’ye konuşan Hatinoğlu, “Konunun muhatabı biz değiliz. İŞKUR bu çekiliş yöntemini noter aracılığıyla yaptığını belirtti. İŞKUR’un yaptığı bu işe alım organizasyonu canlı da yayınlıyoruz. Biz de konuyu İŞKUR’un görevlendirdiği notere sorduk. Bize, birbirine yapışık iki numara geldiği için birbirinden ayırıp yeniden çektiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ÇAYKUR'un işe alım için gerçekleştirilen kurayı paylaştı ve "AKP listesinde ismi olanlar kabul, yoksa olmadı bir daha! Rezillik!" diye yazdı.