ÇAYKUR 4 yıldır neden zarar ettiğini açıkladı: Çok değişken ve dışarıdan etkilere açık gerçekleşmeler

ÇAYKUR, 4 yılda toplam 2 milyar 106 milyon lira zararın nedenini soran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'a cevap verdi. Şirket, "Yıl içi uygulamalarımızda çok değişken ve dışarıdan etkilere açık gerçekleşmeler olabiliyor" dedi.

Türkiye Varlık Fonu'na devredildikten sonra 2017'den bu yana ise 4 yılda toplam 2 milyar 106 milyon lira zarar eden Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), TBMM KİT Komisyonu'nda CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın yönelttiği “Neden bu kadar kötü bir mali tablonuz var ve neden her yıl zarar ediyorsunuz?” sorusuna yazılı cevap gönderdi. Cevapta şu görüşlere yer verildi:

“Elbette ki hiçbir zaman neticesinin zarar olacağı öngörüsüyle planlama ve hedefler koymuyoruz ancak yıl içi uygulamalarımızda çok değişken ve dışarıdan etkilere açık gerçekleşmeler olabiliyor. Stratejik planlamalarımızda ve bilanço hedeflemelerimizde her zaman üretici, pazar ve tüketici etrafında konumlanması gereken dengenin sağlanmasına yönelik çaba ve gayret içerisindeyiz. Teşekkülümüzün kamusal gücü ve sosyal sorumlulukları ve buna paralel beklentiler, bölgenin özel şartları, çayın ülkemiz için stratejik ürün olması gibi özel şartlar gereği zaman zaman gerçekleşmelerde sapmalar olabilmektedir. Bu şartlara rağmen kârlı bilançolar açıklamak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.”

Yurt dışına göre maliyet yüksek

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Milletvekillerine gönderilen cevapta ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar için de şu değerlendirmelere yer verildi:

“Yurtdışı pazarlara çay satabilmek çok uzun süreçler isteyen, o ülkelerde damak tadı ve içim alışkanlıkları verilerine ihtiyaç duyulan, önemli miktarlarda tanıtım, uluslararası fuar katılımları ve reklam bütçeleri gerektiren bir süreçtir. Yurt dışı çay borsalarında bugün 1.5-2 dolardan başlayan fiyatlarda çay bulmak mümkünken, bizim maliyetimiz bile bu fiyatların çok üzerindedir. Yine de etkili fuar tanıtım ve organik çayımız üzerinden bugünkü ihracat rakamları ölçeğinde yurt dışına paketli çay satışları yapmaktayız.”

"Günde 250 milyon bardak çay içilen Türkiye'de ÇAYKUR'un zarar ettirilmesi büyük başarı"

TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, günde en az 250 milyon bardak çay içilen Türkiye'de ÇAYKUR'un zarar ettirilmesinin inanılması güç büyük bir başarı olduğunu söyledi. Yavuzyılmaz, “Şimdi de zararın nedenini dış güçlere bağladılar. ÇAYKUR 2017'ye kadar kâr eden bir kurumdu. Türkiye Varlık Fonu'na devredildikten sonra yılda 657 milyon liraya kadar ulaşan zararı var. Bir yılda 3 genel müdür değişti. Zarar son 4 yılda 2 milyar lirayı geçti” diye konuştu.