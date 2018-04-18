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Çayeli'nde ormanda örtü yangını

ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde, ormanlık alanda örtü yangını çıktı

18 Nisan 2018 03:41

ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE\'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde, ormanlık alanda örtü yangını çıktı.
Kaptanpaşa köyünde sabah saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Ağaçların altındaki kuru ot ve çalılıklar tutuştu, rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Rize Orman İşletme Şefliği\'ne ait ararözlerle ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde 2 ayrı noktada yeniden yayıldı. Ormanlık alanda örtü yangını sürüyor. 

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