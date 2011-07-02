-ÇAYDA DESTEKLEME ÖDEMELESİ YAPILACAK ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - Ruhsatlı çay üreticilerine 2011 yılı ürünü için kilogram başına 12 kuruş fark ödemesi desteği yapılacak. ''Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2011 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar''ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen havzalarda ruhsatlı çay alanlarında 2011 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kararla ruhsatlı çay üreticilerine, 2011 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 12 kuruş fark ödeme desteği sağlanacak. Kamu ve özel sektör işletmelerine ruhsatlı üreticiler tarafından satılan yaş çay yaprağı ürünü karşılığında Ziraat Bankası tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla üreticilere fark ödemesi yapılacak. -DESTEKLEME ÖDEMELERİ- Ruhsatlı üretici olup, bundan önceki kararnameler ile yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2011 yılında da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2011 yılı fark ödemesi desteği için de geçerli olacak. Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından bu üreticilere, 2011 yılında sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2011 yılı fark ödemesi desteği düzenlenecek. Ancak, kamu ve özel sektör işletmelerine sattıkları yaş çay nedeniyle bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyenler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 23 Aralık 2011 tarihine kadar, çiftçi belgesi, üzerinde T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanının fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği fotokopisi ve müracaat dilekçesi ile yaş çay sattıkları kamu ve özel sektör işletmelerine başvuracaklar. Kamu ve özel sektör işletmeleri, ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü miktarını ticaret borsalarında tescil ettirecekler. Tescil edilen miktar doğrultusunda, kamu ve özel sektör birimleri, fark ödemesi desteğinden faydalanacak ruhsatlı üreticiler için, başvuru tarihinin bitiminden sonra 10 gün içinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formlara göre üretici bazında icmaller düzenleyecek. Düzenlenen bu icmaller, kamu ve özel sektör işletmelerince, bulundukları yerde 10 gün süreyle askıya çıkarılacak. Askı süresince itirazda bulunulmaması halinde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek. İcmallerin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içinde değerlendirilecek. Askı süresince itirazda bulunulmaması ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması durumunda, kamu ve özel sektör işletmeleri icmalleri yeniden düzenleyerek ticaret borsalarında onaylatacak. Özel sektör yaş çay işlemelerinin ticaret borsalarına onaylattırdığı icmaller; askı tutanakları ile birlikte onayının ardından 3 gün içerisinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilecek. Çay fabrikaları tüm icmalleri birleştirerek üreticilerin 2011 yılında sattığı toplam yaş çay miktarlarını belirleyecek. Buna göre, destek tutarları hesaplanacak ve bu tutarlar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenek tahsisi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirilecek. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası aracılığıyla doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne kaynak aktaracak. Uygulamaya yönelik işlemlerin denetimini, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yapacak. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiziyle birlikte geri alınacak. Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak. Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabii afetler dışında, belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle müracaatta bulunmayan kişiler ile listelerde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuru yapmayan kişiler, destekleme priminden yararlanamayacaklar.