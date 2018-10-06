Çaycuma'dan dünyaya ihracat

Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde genç yaşta babasının tüpçü dükkanında ticarete başlayan Nezih Başaran (56), 20 yıl önce 30 işçiyle açtığı tekstil fabrikasında bugün ünlü markaların fason üretimleriyle İngiltere, Fransa, Belçika, İspanya ve Finlandiya gibi ülkelere ihracat yaparak, 250\'ye yakın kişiye iş imkanı sağlıyor.

Nezih Başaran, lise eğitiminin ardından babasının tüpçü dükkanında çalışmaya başladı. Babasının üniversite öğrenimi almasını istemesine rağmen ticaretle uğraşmaya başlayan Başaran, 20 yıl önce Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi\'nin kurulmasıyla, ilk yatırım yapan iş insanlarından biri oldu ve tekstil fabrikası açtı. Nezih Başaran, 30 işçiyle üretime başladığı fabrikası, bugün 2 bin 300 metrekare üretim alanı içerisinde 250 çalışanı ile aylık 250 bin adetlik üretim kapasitesine kadar çıktı. Kurulduğu ilk günlerde küçük firmalara üretimler yapan fabrika, geçen yıllarda dünyaca ünlü giyim firmalarıyla çalışmaya başladı. Son 4 yıldır, fabrikada üretilen üst ve alt giyim ile spor kıyafetleri İngiltere, Belçika, Fransa, İspanya ve Finlandiya gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Evli ve 2 çocuk babası Nezih Başaran, Devrek ilçesinde beyaz eşya ve tüp satışı yaparken, içinde hep üretime yönelik yeni bir şeyler yapmanın hevesi olduğunu anlattı. Araştırmaları sonucu konfeksiyon işine girmeyi tercih ettiğini söyleyen Başaran, şöyle dedi:

\"Perakendeciliğin çözüm olmadığını ve bir şeyler üretmek gerektiğini düşündüm. Bu konuda araştırmalar yaptım. Konfeksiyon sektörüne girmeyi düşündüm ve 1998 yılında bu fabrikayı kurdum. Şu an 5 ülkeye ihracat yapar duruma geldim. Örme kumaştan tişört ve benzeri ürünler yapıyoruz. Çalışanlarımız bu bölgenin insanları. Avrupa\'ya coğrafi olarak yakınlığımız Türkiye\'nin bu sektördeki şansını çok yüksek kılıyor. Eğer birazcık destek görürse sektör çok daha büyük hacimlere ulaşabilir. Türk ürünleri kumaş kalitesi ve diğer kalite yönetimlerinde çok rağbet görüyor. Üretimimizi ve ihracatımızı daha da çok artırmak için çalışıyoruz.\"



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