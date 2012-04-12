Çaycuma Belediye Başkanı tepkiler karşısında ağladı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ndeki köprü faciasında kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürerken, olayda babasını ve yeğenini kaybeden ve faciadan sonra ilk kez çöken köprünün bulunduğu yere gelen Çaycuma Belediye Başkanı AK Parti’li Mithat Gülşen, bir kayıp yakınının tepkisiyle karşılaştı. Kayıplardan Hayriye Güner’in ablası Hatice Durası’nın, "Kaç gündür nerelerdesin? Hangi yüzle geldin buraya?" diyerek üzerine yürümeye çalıştığı Başkan Gülşen, gözyaşları içinde makam aracına binerek oradan ayrıldı.

Çaycuma İlçesi girişinde bulunan 255 metre uzunluğundaki Çaycuma Köprüsü’nün 48 metrelik bölümü geçen cuma günü çöktü. Bir otomobil ile bir minibüs, alttan geçen Filyos Çayı’na düştü. Otomobil ve içindeki 2 kişi kurtulurken, minibüsteki 10 kişi ile o sırada yaya olarak köprüden geçen 5 kişiyi arama çalışmaları sonunda, olaydan 43 saat sonra minibüs yolcularından 60 yaşındaki Meryem Başören’in cesedine ulaşıldı. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

150 kişilik ekip arıyor

150 kişilik ekip, köprüden Karadeniz’e kadar olan yaklaşık 20 kilometrelik bölümü taramayı sürdürdü. Deniz Polisi Su Altı ekibi, çöken beton blokların çevresinde ve altında su altı görüntüleyici cihazıyla tarama yaptı. Ancak minibüse ve kayıplara rastlanmadı. Deniz Polisi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin suyun içinde, diğer ekiplerin de sazlık alanlarda yaptığı aramalarda da kayıplara ulaşılamadı. Helikopterin de havadan destek verdiği arama çalışmaları sürüyor.

Dolgu çalışması tamamlandı

Beton blokların vinçle kaldırılması için yapılan dolgu çalışması ise tamamlandı. Toprak ve taşla yapılan dolgunun üzeri, vincin çalışabilmesi için silindirle ezilerek sertleştirildi. Ardından da vinç oluşturulan platforma yerleştirildi. Bu arada çöken blokların bulunduğu yerde su derinliğinin 3.5 metre olduğu belirlendi. Beton blokların kaldırılması sırasında, altta olabileceği tahmin edilen minibüs ve cesetlerin akıntıyla sürüklenmesini önlemek için blokların önüne de 20 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde tel örgü çekildi. Beton blokların bugün çekilmesi bekleniyor.

Yeni köprüde inceleme

Öte yandan Ankara’nın Çankaya Belediyesi’nden gelen uzman ekip, yıkılan köprünün yanındaki yeni köprüde inceleme başlattı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Çavaş, eski köprünün yıkılması sırasında yeni köprünün ayaklarının hasar görüp görmediğini belirlemeye çalışacaklarını söyledi. Çavaş, "Sensörlerle köprünün ayaklarında ölçüm yapacağız. Köprünün oturduğu alt yapıyı inceleyeceğiz. İş bittikten sonra, ’Bu köprüde mi gidecek?’ sorusunun cevabını bulacağız" dedi.

Belediye başkanına tepki

Kayıplar arasında babası Kemal ve yeğeni Sezgin Gülşen de bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen, olayın ardından bugün saat 14.15 sıralarında ilk kez köprünün bulunduğu yere gelerek, Kızılay’ın kurduğu çadırlarda acılı bekleyişlerini sürdüren kayıp yakınlarıyla görüştü. Başkan Gülşen’in, kayıp yakınlarını başsağlığı dileğinde bulunduğu sırada kayıplardan Hayriye Güner’in ablası Hatice Durası tepki gösterdi. "Niye başsağlığına geliyorsun? Hangi yüzle geldin buraya? Kaç gündür nerelerdesin?" diyerek Başkan Gülşen’in üzerine yürümek isteyen, ancak yakınları tarafından engellenen Hatice Durası, fenalaştı.

Başkan Gülşen, gözyaşları içinde çadırdan çıkıp makam aracıyla olay yerinden ayrılırken, Durası da sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vinç yerleştirildi

Çaycuma'da Filyos Çayı üzerinde çöken köprünün beton bloklarını kaldıracak vinç, dolgu yapılan alana yerleştirildi. Dolgu işleminin tamamlanmasının ardından getirilen vinç, beton blokların kaldırılması için hazırlanıyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, blokların kaldırılması aşamasında, buradan çıkabilecek cesetlerin akıntıya kapılmaması için suya serilecek ağ şeklindeki tel örgüyü hazırladı. 2 metre yüksekliğinde ve 20 metre uzunluğundaki tel örgü, yeni köprünün ayaklarına bağlanıyor. Askeri helikopter havadan, polis ve itfaiye dalgıçları da suya girerek çay boyunca kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.