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Yaşam

Çaya düşen kadını polisler kurtardı

04 Mayıs 2009 15:09

Gümüşhane'de çaya düşen bir kadın polisler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Ali Günday Köprüsü'nden Harşit Çayı'na bir kadının düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çayda yaklaşık 500 metre sürüklenen Cavide Mısır'ı (57) kurtardı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mısır, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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