Çay ve su böreği ikram edildi, Erdoğan çifte bilezik taktı; Arda Turan ve Aslı Doğan'ın nikâhında neler yaşandı?

Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı: Konuklara su böreği ve zeytinyağlılardan oluşan bir mönü ikram edildi, müzik çalınmadı, düğün pastası kesilmedi. Balayına çıkmayacakları açıklanan çiftten Aslıhan Doğan'in şık stili dikkat çekti.

Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği Arda Turan'ın nikahının Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla 'sade' gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sabah'tan Sinan Özedincik'in haberine göre, akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sivil plakalı bir araçla geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan'ın nikah şahidi oldu.

Nikah törenine başta Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ve çok yakın akrabaları olmak üzere; Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu, Sarıhan Gusto'nun sahibi Cemal Sarıhan katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan törende, 21.00-23.00 saatleri arasında bulundu.

Nikah kıyılmadan önce çaylar içildi. Konuklara su böreği ve zeytinyağlılardan oluşan bir mönü ikram edildi.

Zeytin Dalı Operasyonu nedeniyle özellikle çok sade olmasına dikkat edilen nikah töreninde müzik çalınmadı, düğün pastası kesilmedi.[Arda Turan, Aslıhan Doğan, nikah]

Doğan'a, nikah kıyılırken, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın hayatını uçak kazasında kaybettiği söylenmedi. Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.[Arda Turan, Aslıhan Doğan, nikah]

Aslıhan Doğan yeni bir Instagram hesabı açıp adına 'Aslıhan Doğan Turan' yazdı.

Düğün tarihi belli oldu



Afrin harekatında şehit düşen askerlerimize çok üzüldüğünü belirterek "Savaş varken düğün olmaz" diyen Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın düğün tarihi belli değil. Çiftin henüz netleşmemiş bir tarihte bir eğlence veya düğün yapmak istedikleri iddia ediliyor.

Erdoğan çifti bilezik taktı



Nikah kıyıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geline bilezik taktı. Arda Turan'ın, dizi oyuncusu kardeşi Okan Turan, törene sevgilisi Katre Yırtıcı ile birlikte katıldı.

Gecenin dikkat çeken detaylarından biri ise Aslıhan Doğan'ın stili oldu. Doğan, gelinlik yerine 4 bin liralık Paule Ka marka bir elbise tercih etti.[Arda Turan, Aslıhan Doğan, nikah]

Doğan, elbiseyi 2 bin 500 liralık Chanel broş, 3 bin liralık Christian Louboutin ayakkabı ve 2 bin liralık Vakko gelin tacı ile tamamladı.

Nikah sonrası çifti ilk kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, "Güçlü toplumlar güçlü nesillerden oluşur. Sizden üç çocuk istiyorum. Artık evlendin, daha disiplinli ve daha düzenli bir hayatın olacak. Daha başarılı olacağına inanıyorum" dedi.



Erdoğan çiftir düğün yapmamasını yerinde bulduğunu da sözlerine ekledi: Afrin nedeniyle düğün yapmama kararınızı isabetli buluyorum.



Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın balayına çıkmayacakları açıklandı.