Çay tarlalarında inanılmaz bisiklet şov

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE\'nin BMX dalındaki lideri Arif Gül, yaptığı inanılmaz performanslar ile şovlarına devam ediyor. Son olarak Rize\'deki çay tarlalarında dünyaca ünlü bisikletçi Sergio Layos ile hünerlerini sergileyen Arif Gül, parkurlarda yaptığı zorlu hareketler ile yeteneğini gösterdi.

Red Bull\'un genç sporcusu, çay tarlalarının içinde kurulan parkurda akrobatik hareketler yaparak ünlü İspanyol bisiketçi Sergio Layos\'un beğenisini topladı. Layos, Gül\'e destek vererek kariyerinde başarılar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çay tarlasında yapılan gösteri

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)