Çay paketlerinde rüşvet aldığı iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezası alan AKP’li daire başkanı tahliye edildi

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Mali İşler Daire Başkanı Bahattin Karakaş, tutuklu yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu kararla birlikte cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak Karakaş'ı tahliye etti.

Sözcü'nün haberine göre, Belediyeye iş yapan müteahhitlerin ödeneklerini fazla veya erken ödemek için çay paketi içinde 30 bin lira rüşvet alırken yakalanan Daire Başkanı Bahattin Karakaş, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hâkim karşısına çıktı. Daha önceki savunmalarını tekrar eden Karakaş, tutuksuz yargılanan müteahhit Y.T'den rüşvet almadığını bahsi geçen 30 bin lirayı borç aldığını söyleyerek suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti ise, Karakaş'ın görev ve unvanını kullanarak müteahhitlerden rüşvet aldığına kanaat getirerek, sanığa 4 yıl 2 hapis cezası verdi. Yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Karakaş'ın cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme sanığı tahliye etti.

Rüşvet vermekten tutuksuz yargılanan müteahhit Y.T aynı cezaya çarptırıldı.

Kasa servet çıkmıştı

Diğer taraftan Bahattin Karakaş'ın Belediyedeki odasında bulunan kasada yapılan aramada ise çay paketinin içinden 135 bin euro, 36 bin TL, kendisine ait bireysel emeklilik poliçesi, eşi dahil vekalet aldığı 8 kişi adına açılan 22 banka hesap cüzdanı, biri külçe olmak üzere 5 kilo 550 gram altın, 13 adet çeyrek altın ebatlarında basılan özel altın, 75 tam altın, 50 yarım, bin 59 çeyrek altın ve gayrimenkul tapuları bulunmuştu.

Bahattin Karakaş’ın mal varlığını nereden bulduğuna dair soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

TIKLAYIN - Makam odasından servet çıkmıştı; rüşveti çay paketlerinin içinde almış!