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Dünya

ÇAVUŞOĞLU'NDAN İSVİÇRE'DEKİ REFERANDUMA TEPKİ PARİS (A.A)

29 Kasım 2010 20:18

-ÇAVUŞOĞLU'NDAN İSVİÇRE'DEKİ REFERANDUMA TEPKİ PARİS (A.A) - 29.11.2010 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de dün yapılan referandumda kabul edilen "suç işleyen yabancıların doğrudan sınır dışı edilmesi" kararına tepki gösterdi.  Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ''Avrupa Konseyi ilkelerine aykırı buldukları bu kararın, AKPM için endişe kaynağı olduğunu''söyledi. AKPM Başkanı, referandumda kabul edilen doğrudan sınırdışı ve bir üst mahkemeye itirazı dışlayan kararın, büyük bir ihtimalle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olacağı görüşünü dile getirdi. Çavuşoğlu, doğrudan sınırdışı edilen kişilerin, gönderildikleri ülkelerde kötü muamele ve işkenceye hedef olabilecekleri uyarasında bulundu ve sınırdışı işlemlerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun düzenlenmesi gerektiğini hatırlattı. Göçmen karşıtı politikaların Avrupa ülkelerinde giderek arttığı uyarısında bulunan Çavuşoğlu, insan hakları ve demokrasinin savunucusu Avrupa Konseyi'ne bu konuda önemli görevler düştüğünü vurguladı. İsviçre'de dün düzenlenen referandum, yüzde 53 oranında kabul görmüştü. 7,7 milyon nüfuslu İsviçre'de yaşayanların beşte biri yabancı kökenli.

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