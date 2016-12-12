Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya 'vizeleri kaldırın' çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus-Türk ilişkilerinde diyaloğun giderek yoğunlaştığına işaret ederek, "Rusya'yla sıkıntılı bir dönemi geride bırakıyoruz" dedi. Rusya’ya uçak krizinin ardından konulan vizenin de kaldırılması çağrısında bulunan Çavuşoğlu, “Ruslardan beklentilerimiz malum: Vizesiz rejime yeniden dönelim, kalan kısıtlayıcı tedbirler son bulsun, sektörel kısıtlamalar kalksın diyoruz” dedi.



Sputnik'e konuşan Bakan Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın 5-7 Aralık tarihlerinde Rusya'ya yaptığı ziyareti değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Başbakanımız 5-7 Aralık 2016 tarihlerinde Moskova'ya çok önemli bir ziyaret yaptı. Biliyorsunuz Rusya'yla sıkıntılı bir dönemi geride bırakıyoruz. Türkiye-Rusya ilişkilerinde geçtiğimiz haziran sonundan beri giderek yoğunlaşan bir diyalog söz konusu. Aralık ayı başında Alanya'da Rus mevkidaşım Lavrov'u ağırladım. Çok güzel bir ziyaret oldu. İçerikli, somut görüşmeler yaptık. Normalleşmeden Suriye'ye, gündemdeki kritik belli başlı konuların üzerinden geçtik. Lavrov'la temaslarım, hem Sayın Başbakan'ın bu ziyareti, hem de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2017 başlarında Rusya'ya yapması beklenen ziyareti için iyi bir hazırlık oldu."



‘Vizesiz rejime yeniden dönelim, kalan kısıtlayıcı tedbirler son bulsun'

"Sayın Başbakan'ımızın ziyaretinde normalleşmenin ekonomik boyutu ön plandaydı" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ruslardan beklentilerimiz malum: Vizesiz rejime yeniden dönelim, kalan kısıtlayıcı tedbirler son bulsun, sektörel kısıtlamalar kalksın diyoruz. Sayın Başbakan temaslarında bu beklentilerimizi bir kez daha vurguladı. Rus tarafında belli bir hareketlenme var bu konularda, inanıyorum ki Sayın Başbakanı'mızın ziyareti sonrasında bunun somut sonuçlara dönüşmesi sağlanacak. Tabii enerji de konuşuldu. Biliyorsunuz Türk Akımı'yla ilgili bizim taraftaki onay süreci bu ziyaret öncesinde süratle tamamlandı. Artık top Ruslarda. Akkuyu gündemdeydi elbette. Bu tesiste 2023'ten evvel ilk elektriğin üretilmesini beklediğimizin tekrar altını çizdi Sayın Başbakan'ımız."



‘Putin'in Başbakan'ımızı kabul etmesi, Rus-Türk ilişkilerine verdiği önemi ortaya koyuyor'



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başbakan Yıldırım'ı kabul etmesine değinen Çavuşoğlu, "Putin'in Sayın Başbakan'ımızı kabul etmesi, hem Rusya liderinin Türkiye'yle ilişkilere verdiği önemi, hem de normalleşmenin Rusya tarafından da ne kadar sahiplenildiğini ortaya koyan güzel bir gösterge oldu. Moskova'da parlamentodaki temaslar kapsamında milletvekilleri arasındaki işbirliğinin de artırılması kararlaştırıldı. Sayın Başbakan'ın Rusya'da faaliyet gösteren işadamlarımızla buluşması ve Rus diplomasisinin beşiği olan Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde yaptığı konuşma da çok güzel geçti" dedi.

‘Türkiye Ve Rusya doğru yolda ilerliyorlar, durmak yok'

"Netice olarak şunu söyleyebilirim: Türkiye ve Rusya, doğru yolda ilerliyorlar" diyen Çavuşoğlu, "Büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşacak imkanlara da, iradeye de fazlasıyla sahibiz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Rusya'yla özellikle böyle. Bir yıl kaybettik. Yapacak çok iş var önümüzde. Sayın Başbakan'ın ziyareti, işte bu manada çok verimli geçti. Yeni bir sayfa açma sürecinin önemli bir aşamasını teşkil etti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle de artık o yeni döneme resmen girmiş olacağız. Bu vesileyle, sizin vasıtanızla Rusya'nın dört bir köşesindeki kardeşlerimize, tüm Rus dostlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyor, hepsinin yeni yılını şimdiden içtenlikle kutluyorum."



‘Tatar kardeşlerimiz sıcaklık ve konukseverlikleriyle tüm heyetimizi bağrına bastı'



Öte yandan, Yıldırım'ın Tataristan programına da değinen Çavuşoğlu, "Aynı şekilde Kazan'da da çok güzel bir program vardı. Tatar kardeşlerimiz her zamanki sıcaklıklarıyla, konukseverlikleriyle tüm heyetimizi bağırlarına bastılar. Verimli ve yapıcı temaslar oldu. Ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirme yönünde somut kararlar alındı. Ünlü Sadri Maksudi'nin anısına açılan park, ortak tarih ve kültürümüzün bir nişanesi oldu. Tatar kardeşlerimizle yoğun diyaloğumuz, Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un önümüzdeki günlerde Türkiye'ye yapacağı ziyaretle devam edecek" bilgisini paylaştı.



