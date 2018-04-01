Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya tepki: Ne dediğini bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen bir ülkeyle karşı karşıyayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Suriye'ye asker göndereceği iddiasını değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Fransa, bu söylemi yalanladı, sonra 2-3 defa düzeltme yaptı. Ne dediğini bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen bir ülkeyle karşı karşıyayız" dedi.

Diyarbakır’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret etti. Çavuşoğlu, valilikte gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“Trump’ın kararı yerinde hatta geç kalmış bir karar”

ABD Başkanı Donald Trump’ın, YPG’nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki bölgeler için ayrılan bütçeyi dondurma kararını olu Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Trump’ın aldığı karar, yerinde hatta geç kalınmış bir karardır. Esasen silah veya maddi yardımın teröristlere değil, Suriye’deki halklara verilmesi gerekiyor. Bugün Suriye’de yerinden edilmiş 500 binden fazla Suriyeli Kürt var. Bunların büyük bir çoğunluğu da YPG tarafından sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir; ama sadece Kürtler değil, Araplar, Süryaniler, Türkmenler var. Yani sürgüne, zorla göçe gönderilen çok sayıda insan var. Bu insanların geri dönmesine harcanması lazım. Şu an DEAŞ’tan temizlenen bölgede insanların daha iyi şartlarda yaşaması için bu paraların harcanması lazım. İşte o zaman bölgeyi istikrara kavuştururuz.”

“Fransa, Suriye gerçeklerini daha iyi bilir”

Fransa’nın, Menbiç’e asker göndereceğine ilişkin iddialarla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, “Fransa, bu söylemi yalanladı sonra 2-3 defa düzeltme yaptı. Ne dediğini bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Oysa Fransa, Suriye’nin gerçeklerini diğer Batılı ülkelerden daha iyi bilen bir ülkedir. Bugüne kadar doğru yolda ilerliyordu; fakat son aylarda maalesef Fransa, doğru bildiklerini bile söylemeyen bir ülke haline geldi. Gerçekleri çarpıtan bir ülke haline geldi” dedi.

“Uzaktan ahkam kesmeyin dedik”

“Fransa’nın kendi iç siyasetinden kaynaklandığını görüyoruz” diyen Çavuşoğlu, “Fransa Dışişleri Bakanı ile en son yaptığımız görüşmede şunu söyledik, ‘Uzaktan ahkam kesmeyin. Gelin Afrin’e birlikte yardım edelim ve geri dönecek insanlara da beraber yardımcı olalım. 3-5 tane YPG’linin sözüne bakmayın, oradaki halklar ne diyor onlara bakın’ dedik ve Münbiç’e asker göndereceklerini yalanladılar” diye konuştu.

Suriye’nin Tel Rıfat şehrindeki son gelişmeler hakkında da konuşan Çavuşoğlu, “YPG/PKK’dan onlar da kurtulmak istiyor. Esasen tüm Suriye, tüm terör örgütlerinden temizlenmeden, Suriye’ye güven ve istikrar gelmez. Dolasıyla bu şehirleri teröristlerden ayrım yapmaksızın kurtarmak gerekiyor” dedi. (DHA)