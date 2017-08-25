T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çavuşoğlu'ndan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriele: Hangi hakla bunu söylüyor?

"Demokratik sistemde 'hayır' diyen de olur, 'evet' diyen de olur"

25 Ağustos 2017 21:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye sadece Erdoğan ve hükümetinden oluşmuyor" diyen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel "Hangi hakla bunu söylüyor, Türkiye sizin sömürgeniz mi?" diyerek tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya üçlü dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Varşova’da yaptığı açıklamada, Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerde popülist davranmaması gerektiğini belirtti. 

 “Almanya çizgiyi aşmamalıdır”

Çavuşoğlu, "Almanya'dan haddini aşan açıklamalar görüyoruz, seçimler gelip geçici, dostluklar kalıcıdır, dikkatli olmalarını diliyorum. Seçimden önce popülist açıklamalara gerek yok. Almanya çizgiyi aşmamalıdır" diye konuştu.

“Türkiye sizin sömürgeniz mi?”

Çavuşoğlu, Alman makamlarının "Türkiye sadece Erdoğan ve hükümetinden oluşmuyor" yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Hayır diyen yüzde 48'den sorumluyuz da diyor. Hangi hakla bunu söylüyorsunuz? Demokratik sistemde 'hayır' diyen de olur, 'evet' diyen de olur. Bunların hepsi bizim vatandaşımızdır. Türkiye sizin sömürgeniz midir ki, böyle konuşuyorsunuz" dedi.

Ne olmuştu?

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan sonra da var olmaya devam edeceğini belirterek, "Türkiye ile, Türklerle değil, hükümet ve Cumhurbaşkanı'nın politikalarıyla" sorunları olduğunu söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım da daha önce yaptığı açıklamada Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in "mevcut şartlarda Türkiye'nin AB üyeliğinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını belirttiği" sözlerini değerlendirdi.

Yıldırım, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, Gabriel'in sözlerine "Halt etmiş. İşine baksın. Kendi memleketinin işine baksın, Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin içişlerine de kimsenin karışmaya hakkı ve haddi yoktur"  diye karşılık verdi.

ETİKETLER

AlmanyaTürkiyeDışişleri BakanıSigmar GabrielMevlüt ÇavuşoğluCumhurbaşkanıTayyip Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24