T24 LogoT24 Logo
Politika

Çavuşoğlu'dan Müslüman ülkelere Arakan eleştirisi (4)

MİLLETVEKİLİ AYDIN'A TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'a taziye ziyaretinde bulundu

03 Eylül 2017 00:11

MİLLETVEKİLİ AYDIN\'A TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın\'a taziye ziyaretinde bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde bu sabah akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden Milletvekili İbrahim Aydın\'ın kayınbiraderi 50 yaşındaki Hüseyin İdrisoğlu ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alanya İlçesi\'nde defnedildi. Kargıcak Mahallesi\'ndeki taziye evine Antalya Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse ile gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın\'a başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra taziye çadırına geçti. Burada aile yakınlarına da başsağlığı temennisinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, taziye evinden ayrıldı.
Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) - 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MİLLETVEKİLİ AYDIN TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU Dışişleri Bakanı MevlütAk Parti Antalya MilletvekiliAydınAkdenizMilletvekiliHüseyinAlanyaKargıcak MahallesiAntalya Ak Parti Milletvekili Mustafa KöseDışişleri Bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24