Çavuşoğlu: YPG üniforması kabul edilemez



Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler'in (BM) En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik İstanbul Eylem Programı'nın Yüksek Düzeyli Kapsamlı Ara Dönem Gözden Geçirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ABD askerlerinin YPG üniforması giymesini sert şekilde eleştirdi. "Terörle mücadelede çok iddialı olan bir ülkenin, bizim müttefikimizin, ABD'nin askerlerinin bir terör örgütünün armasını kullanması kabul edilemez" däzen Bakan, bunun 'ikiyüzlülük' olduğunu söyledi.

Pentagon: Güvenlik için

Rakka'daki Kürt ve Arap güçlerinden oluşan Suriye Demokratik Güçleri arasında ABD özel birliklerinden askerlerin de olduğu görüntülenmişti. Suriye Demokratik Güçleri komutanlarından Havkar Kobani, AFP haber ajansına "ABD birlikleri de bu operasyonda yer alıyor" açıklamasını yaptı. Amerikan askerlerinin basına yansıyan fotoğraflarında, üzerlerinde YPG armalı üniformalar olduğu görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Pentagon basın sözcüsü Peter Cook, özel harekât birliklerinin belli bölgelerde operasyonlara katılırken kendi güvenliklerini sağlamak adına yerel silahlı güçlerin arasına karışabileceğine dikkat çekti. Bu hafta başında Suriye’de kara desteği vermesi planlanan 250 Amerikan askerinin ilk bölümünün bölgeye ulaştı.

Operasyonda ilerleme sağlandı

Suriyeli Kürt ve Arap güçlerinin, IŞİD'i Rakka'dan temizlemek üzere kentin kuzeyine başlattığı operasyon ise devam ediyor. Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı bir komutan, uluslararası koalisyon destekli operasyonda Rakka'ya bağlı en az 5 köy ve bazı alanların geri alındığını bildirdi. Çarpışılan cephenin Rakka'ya 60 km. mesafede olduğu belirtildi.

Londra merkezli İnsan Hakları Gözlem Örgütü de SDG'nin IŞİD'i aralıksız ağır silahlarla vurduğunu, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon uçaklarının da hava saldırılarıyla destek verdiğini açıkladı.