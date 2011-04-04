-ÇAVUŞOĞLU: YENİ BİR ANAYASA İSTİYORUZ ALANYA (A.A) - 04.04.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Yeni bir anayasa istiyoruz. Tamamen sivil, demokratik, hukukun üstünlüğünü hiç tereddüt ettirmeden yerine getiren yeni bir anayasayı, inşallah önümüzdeki seçimlerden sonra tüm siyasi partilerden bekliyoruz'' dedi. Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi Habitat Bilişim Akademisi açılış programına katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın bilgi çağında olduğunu belirterek, bilgi ve bilişimin önemine dikkati çekti. Asıl savaşın, bilgi ve bilişim alanında verilmesi gerektiğini anlatan Çavuşoğlu şunları söyledi: ''Bilgi çağında yaşıyoruz. Her ne kadar yarışların dünyada başka alanlarda olduğunu düşünsek de -mesela petrol, silahlanmayla ilgili veya savaşların taraflarına silah verme yarışı içinde olanları da görebiliyoruz gerek devlet olarak gerekse özel sektör olarak ama- dünyada esas yarış, gerçek yarış bilgi ve bilişimdir. Zira bunu yakalayamayan toplumlar, bu yarışın gerisinde kalacaktır. Biz uluslararası örgütler olarak bu tür projeleri yapan firmalarla iş birliği yapıyoruz. Bugüne kadar Avrupa Konseyi olarak 16 ülkede siyaset okulu açtık. Buradaki amacımız özellikle demokrasisi yeni olan ülkelerde gençlerin devlet yapısında yer alması ve bir şeylerin değişmesi için bu okulları açıyoruz. Dolayısıyla eğitime çok önem veriyoruz. Gençlik merkezlerinin açılmasına önem veriyoruz. İki gençlik merkezi var, inşallah üçüncüsünü Türkiye'ye açacağız ama burada sadece siyasi irade yetmez, bunun altyapısını oluşturmak gerekiyor. Özellikle Microsoft gibi bilişim şirketleriyle iş birliği yapıyoruz. Onlardan faydalanıyoruz.'' -''OLAYLARI BİR YIL ÖNCE ÖNGÖRMÜŞTÜK''- Ortadoğu'da, Akdeniz'in güneyinde, Afrika'nın kuzeyinde yaşanan olaylara da değinen Çavuşoğlu, bu olayları AKPM olarak bir yıl önce öngördüklerini ve hemen yeni bir program gerçekleştirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti: ''Tam üyelik ve gözlemci üyeliğin yanında 'demokrasi için ortaklık' diye... Buradaki amacımız, oralarda parlamenter rejimin güçlenmesi, yine demokratik seçimlerin olması, anayasalarının düzgün bir hale getirilmesi, idam cezalarının kaldırılması gibi bazı karşılıklı, iki tarafın da faydasına olan projeler. Tunus ve Filistin başvurdu, Fas başvurdu. Tunus da tam ilgileniyordu rejim değişikliği oldu ama şimdi peşini bırakmıyoruz. Örneğin Tunus'a yardımcı olmamız gerekiyor, oradaki demokratik yapıyı geliştirmek için yeni anayasa ve seçim yasaları dahil tüm altyapıyı hazırlıyoruz. Yani bir yandan siyasi iradeyi koyarken, bir yandan da teknik altyapıyı yapmak lazım. Bunu yapamazsınız uygulamada aksaklıklar görürsünüz.'' -''TÜSİAD'I TEBRİK EDİYORUM'' Daha sonra Eğitim Bir Sen'i ziyaret eden Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada da Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. ''Yeni bir anayasa istiyoruz. Tamamen sivil demokratik, hukukun üstünlüğünü hiç tereddüt ettirmeden yerine getiren yeni bir anayasayı inşallah önümüzdeki seçimlerden sonra tüm siyasi partilerden bekliyoruz'' diyen Çavuşoğlu, siyasi partilerin seçim programlarına bunu koymasını temenni ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, ''Özellikle anayasada ideal olan, en geniş konsensüsü sağlamaktır. Kalıcı olması için de bunun yaşayabilmesi için de herkesin destek vermesi gerekiyor, ön yargısız bir şekilde. Umarım seçimden sonra seçilen milletvekilleri ve siyasi gruplar aynı hassasiyeti gösterir. Çünkü 12 Eylül Anayasasını ne kadar değiştirirseniz değiştirin o yasakçı zihniyeti ortadan kaldıramıyorsunuz'' diye konuştu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, bir gazetecinin, ''TÜSİAD'ın anayasa değişikliğiyle ilgili önerilerini nasıl buluyorsunuz? MHP Lideri Bahçeli, 'TÜSİAD'ın istekleri, İmralı'nın isteklerinin aynısı' şeklinde bir değerlendirme yaptı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine şunları kaydetti: ''TÜSİAD'ın böyle bir çalışma yapmasını takdirle karşılıyorum. Herkesin bu şekilde katkı sağlaması lazım. Herkes düşüncelerini, önerilerini belirtecek sonra da hepsi bir araya gelerek toplumun her kesiminin katkısı sağlanacak. TÜSİAD'ın böylesine bir çalışma yapmasını ben canı gönülden destekliyorum. Bazıları bu girişimi, içeriğini yanlış bulabilir ama ben destekliyorum ve tebrik ediyorum. Referandum'da anayasa paketini tartışırken de içeriğinden çok suni tartışmalar yapıyoruz. Geçen seçimlerden hatırlıyorum; bir çok parti işin mecrasından çıkarak başka yönlere çekiyor. Bu anayasa paketinin de bu şekilde suçlayıcı bir şekilde değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Bu şekildeki ithamları da doğru bulmuyorum. Dersin ki 'ben bu kısmına karşıyım' ama sivil toplum örgütünün, TÜSİAD'ın herhangi bir terör örgütünün buyruğu altında olduğunu söylemek, son derece yanlıştır, yakışıksızdır. Siyasi parti liderlerine de bu tür üsluplar yakışmıyor.''