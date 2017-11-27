Çavuşoğlu: Yardım projelerinde IMF gibi dayatma içinde olmamalıyız

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, az gelişmiş ülkelere yardımları ulaştırırken yerel makamlarla iyi işbirliğinde olunması gerektiğine söyledi. Çavuşoğlu, \"O ülkelere IMF\'nin sabit ekonomik politikasını dayattığı gibi \'Ben sana şu projeyi yapacağım\' gibi dayatmalarda bulunmamamız lazım. Tam tersi yerel yönetimlerden proje istemek lazım\" dedi.

Türkiye\'nin ev sahipliğinde Antalya\'da düzenlenen Birleşmiş Milletler\'e bağlı Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı, Antalya\'nın Belek bölgesindeki bir otelde başladı. 120 ülkeden 850 katılımcının yer aldığı fuarın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

Çağın dönüşüm çağı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, pek çok olumlu gelişmeyi dünyanın birçok bölgesinde görebildiklerini söyledi. Fakat çok sayıda sorunla da karşı karşıya olunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, \"Türkiye olarak sorunlardan etkilenen ülkelerin seslerinin daha fazla arz edilmesini istiyoruz. Tüm platformlarda bu ülkelerin ve toplumların seslerinin daha fazla gündeme getirilmesinden yanayız. Bu ise daha faza tecrübe ve işbirliğinin aktarılması ile mümkün\" diye konuştu.

AÇLIK, BULAŞICI HASTALIKLAR, DOĞAL AFETLER VE TERÖR

Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı\'nın, kuruluşundan bu yana çok fazla mesafe katettiğini belirten Çavuşoğlu, dünyanın bir bölümünün açlık, bulaşıcı hastalıklar, doğal afetler ve terör gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunları yenerek terörizm ve aşırıcılığı besleyen koşulların da ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

\"Barış ve istikrarı sağlamak için herkesin iş, aş ve refaha sahip olması gerekiyor. 900 milyonu bulan nüfusu ile en gelişmiş ülkeler, küresel ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri haline kolayca gelebilir. Yeter ki bu ülkelerin potansiyelini hayata geçirmeyi hep birlikte başaralım. Bu ülkelerin kapasitelerini artırmamız lazım. Kapasite artırıcı programlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunların başında eğitim ve teknoloji transferi geliyor. Bu alana yoğunlaştığımız zaman hedeflere daha rahat ulaşırız.\"

YARDIM KONUSUNDA TÜRKİYE DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Bakan Çavuşoğlu, ülkelerin iç işlerine karışmamak, karşılıklı saygı, egemenlik ve karşılıklı fayda çerçevesinde çok boyutlu işbirliğine önem verdiklerini söyledi. İnsani dış politika çerçevesinde mazlumların yardımına koştuklarını dile getiren Çavuşoğlu, yoksulluk, çatışma, doğal afet yaşayan halklara yardım elini uzattıklarını söyledi. Ticaret ve yatırımların artmasına önem verdiklerini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Ülkemizin ilk kalkınma yardımı 1920 yılında Afganistan\'a olmuştur. Halen Afganistan\'a nasıl daha fazla yardım ederiz diye düşünüyoruz. Afganistan henüz kendi kendine yeten bir ülke değil. Türkiye\'nin insani kalkınma yardımı 1980\'li yıllardan sonra artmaya devam etti. Türkiye ekonomisinin büyümesi ile daha uzak coğrafyalara gitmeye başladık. Bu programları dünyanın 120 ülkesinde sürdürüyoruz. 6 milyar dolar ile ABD\'den sonra insani yardım konusunda ikinci sıradayız. Rakam olarak birinci olmayı hedefliyoruz.\"

\'IMF GİBİ DAYATMALARDA BULUNMAMAMIZ LAZIM\'

Yardımları ulaştırırken yerel makamlarla iyi işbirliğinde olunması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, \"O ülkelere IMF\'nin sabit ekonomik politikasını dayattığı gibi \'Ben sana şu projeyi yapacağım\' gibi dayatmalarda bulunmamamız lazım. Tam tersi yerel yönetimlerden proje istemek lazım. Çünkü onlar kendi halklarının sorunlarını bizden çok daha iyi biliyor. Özellikle biz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile dayatma yerine o ülkelerden gelen projeleri desteklemeyi kendimize ilke edindik. Geçici yardımların faydası olmaz diye düşünüyoruz\" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kocaeli Gebze\'de en az gelişmiş ülkeler için kurdukları teknoloji bankasındaki teknolojilerin transferini zamanında ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Bakan Çavuşoğlu\'na ev sahipliğinden dolayı heykelcik hediye edildi. Ardından katılımcılar stantları gezdi. Fuar 30 Kasım\'a kadar devam edecek.



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