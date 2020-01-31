Çavuşoğlu: Vuhan'dan 49 kişi gelecek, gerekli sağlık tedbirleri alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'da gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Çavuşoğlu, Koronavirüs'ün yayıldığı Vuhan şehrinden Türk vatandaşlarının getirilmesine ilişkin "Biz hazırlıklarımızı yaptık, Çin'in bir karar vermesi gerekiyordu. Çin sadece Türkiye'ye değil tüm ülkelere uçuş izni verdi. Uçağımız kalktı, vatandaşlarımızı ve dost ülkelerin vatandaşlarını getireceğiz. Toplam 49 vatandaş var. Gerekli sağlık tedbirleri de alınmıştır. Türkiye'ye geldikleri zaman karantina işlemleriyle ilgili gerekli tedbirler de alınmıştır. Uçağımız en kısa zamanda Vuhan'dan vatandaşları getirecek" dedi.

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