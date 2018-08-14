Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak İdlib açıklaması

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörist var diye tüm İdlib'i bombalamak, sivilleri bombalamak katliam olur. Yapılacak iş belli, biz, Rusya ve diğer ortaklarımızla beraber bu teröristleri tespit edip onları etkisiz hale getirmek" dedi. Lavrov da "Suriye Ordusu kendi topraklarında hareket ediyor, bizim de Suriye Ordusu'na destek verme hakkımız var" ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu, Ankara'da Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Dünyada bir, aslında dönüm noktası yaşıyoruz. Gergin ve endişe verici bir durum var. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş yaşanıyor. Bu süreç objektif bir gerçeklik diyebilirim. Buna bazıları karşı koymaya çalışıyor. Yaptırımlarla, şantajlarla, tehditlerle. Bazı Batılı partnerlerimiz diplomatik kültürlerini yitirmiş durumlarda. BM şartındaki ülkelere dönüş yapacağız. Ülkelerin içişlerine karışılmamasını öngörüyor. Bu meseleler bu şekilde çözülmelidir. Kısa süre evvel son terör gruplarına karşı neler yapılması gerektiği konuşuldu. Barışçıl çözüm arayışındayız.

- Bizim ülkelerimiz, stratejik ortaklığımızın artırılmasına, pekişmesine yönelik gelecekte adımlar atacaktır. Somut iş birliği konularını birazdan tekrar ele alacağız.

- İdlib bölgesi çatışmasızlık bölgesi. Belli şartlarla oluşturuldu. Bu şartlardan birisi ateşkes teröristleri kapsamayacaktı. Binlerce militan orada mevcut BM verilerine göre. Suriye ordusu orada çeşitli saldırılara uğruyor orada. İdlib konusunda mutabakatlar ele alındı.

- Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımlara katılmamasını değerli buluyoruz.

- (ABD’ye tepki) Uluslararası piyasalarda tek taraflı davranıyorlar bu çok uzun süre devam etmeyecek.

- Tek taraflı ekonomik yaptırımlar gayrimeşrudur. Birçok ülke dolardan vazgeçmeye başlayacak.

- Suriye Ordusu kendi topraklarında hareket ediyor, bizim de Suriye Ordusu'na destek verme hakkımız var.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları da şöyle:

- Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya'yı ziyaret etmesini arzuluyoruz.

- Suriye'de çatışmaları durdurmak istedik Astana ile. Özellikle muhalefet ve rejim arasında güven artırıcı adımların atılmasını hedefledik. İdlib'de yapılması gereken çok nettir. Bizim 12 tane gözlem noktamız var. Buradaki amaç, ateşkesin bozulduğu anda tespit edilmesi ve gereken tedbirlerin alınmasıdır. İdlib'de 3 milyondan fazla sivilin yaşadığı söyleniyor ama terör grupları da var. Rusya'ya beraber İdlib'de teröristleri tespit edip, etkisiz hale getirmemiz lazım. Terörist var diye tüm İdlib’i bombalamak bir katliam olur. Ciddi bir kriz yaratır, felaket olur.

- Özellikle daha önce kuşatılmış bölgelerden silahlarla geldiler. Bu terörist gruplar sadece başkalarına veya İdlib bölgesinin dışına değil, İdlib içindeki sivillere ve muhalif gruplara da tehdit oluşturuyor. Yapılacak iş belli, biz, Rusya ve diğer ortaklarımızla beraber bu teröristleri tespit edip onları etkisiz hale getirmek. Terörist var diye tüm bölgeyi bombalamak, sivilleri öldürmek felaket olur ve ciddi bir kriz yaratır.

Beyaz Saray Sözcüsü'ne yalanlama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu görüşme talebinin ABD'den geldiğini söyledi ve "ABD'de tam bir karmaşa var. Krizden beslenenler de var. Kimin ne yaptığı belli değil. Sadece bize karşı değil diğer ülkelere karşı da bunu görebiliyoruz. Büyükelçimizin söyledikleri nettir" şeklinde konuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk büyükelçinin isteğiyle görüşmenin gerçekleştiğini” söylemişti.

Çavuşoğlu, Lavrov ile gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında ABD ve Türkiye arasında krize neden olan Brunson hakkında şunları söyledi:

"Bu görüşmeyi Beyaz Saray ayarladı. ABD'de bir karmaşa var. Bu sorunu çözmek isteyen, krizi sürdürmek isteyen gruplar da var. Kendi aralarında iletişim var mı, yok mu; iyi polis-kötü polis oynayan var mı yok mu, belli değil. Büyükelçimizin Bolton'a söylediği nettir. Tüm bu konulardaki bilgileri yeniden güncelledi. Net bir mesaj verdi: Baskıyla, tehditle ya da yaptırımlarla Türkiye ile ilişkilerde ancak bir kaos olur. ABD, yaptırım ve tehdit dilini bir kenara bırakmalı. Brunson'ın durumu da belli. Sağlık durumuyla ilgili sorunlar nedeniyle evde. Maslahatgüzar da bugün kendisini yanlış bilmiyorsam ziyaret edecek."