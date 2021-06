Çavuşoğlu ve Dendias'ın gergin basın toplantısı Yunan medyasında: "Canlı yayında gemileri yaktılar"

Kathimerini gazetesi, "Basın toplantısında sıcak temas" başlığı altındaki manşetinde, "Söz düellosunda Ege, adalar, azınlıklar ve mülteciler konularını kameralar önünde tartıştılar" ifadesine yer verdi.

Ta Nea gazetesi "Görülmemiş olay, Çavuşoğlu basın toplantısını havaya uçuracak sözler sarf etti" ifadesini manşet üzerinden yayımladı ve "Dendias: Ankara'ya, Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmamış gibi geleceğimi beklemiyordunuz herhalde" alt başlığına yer verdi.

To Vima internet sayfasının manşetinde, "Türk tahriklerine karşı Dendias'tan sert sözler. Dendias Yunanistan'ın bütün şikayetlerini doğrudan dile getirdi" dedi ve "Etrafta her şey değişiyor ama buralarda her şey aynı yerde kalıyor" şarkısından bir bölüme yer verdi. Gazete, "Yunanistan'ın bundan böyle Ankara ile kanallarını açık tutması; kırmızı çizgilerini anımsatması ve caydırıcı gücünü kullanmaya devam etmesi gerektiği" görüşüne yer verdi.