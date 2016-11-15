Çavuşoğlu: Türkiye'yi aşağılayıcı tutumlardan bıktık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) içinden Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını savunan ülkelere sert tepki gösterdi ve bu tavır yüzünden AB üyeliği konusunun halka sorulması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Her gün bir ülkenin dışişleri bakanı kalkıyor kendi başına, burada konsensüs lazım, yok Türkiye'yi atalım, şudur budur... Sen kimsin de Türkiye'yi atıyorsun. Bir kere senin böyle bir karar verme yetkin yok" dedi.

Türkiye'nin bu tarz bir muameleyi hak etmediğini vurgulayan Çavuşoğlu sözlerini, "Dolayısıyla bu kararı halkımıza sorarız, halkımız karar verir. Yani ikide bir böyle Türkiye'yi aşağılayıcı tutumlardan biz artık bıktık, gerçekten bıktık" diye sürdürdü.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin herkese uygulanan objektif standartlardan değil, "ikiyüzlülük ve çifte standarttan" şikayet ettiğini de sözlerine ekledi.

Başta Avusturya olmak üzere bazı AB üyeleri, Türkiye'de son dönemde yaşanan tutuklamalardan ve ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalardan dolayı müzakerelerin askıya alınmasını öneriyor.

Ancak, dün yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında bu öneri özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi güçlü üyelerden destek bulmadı. AB liderleri, Aralık ayında Türkiye'nin durumunu gözden geçirecek ancak müzakerelerin askıya alınması yönünde bir karar çıkması düşük ihtimal olarak görülüyor.

Steinmeier da Brüksel'deki toplantının katılmasının ardından Ankara'yı ziyaret ediyor.

Her iki bakan da basın toplantısında ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, bu zorlu sürecin birlikte aşılacağını ifade ederken, Steinmeier da bu dönemde açık ve dürüst bir diyalog kurulmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Alman bakan, Türkiye'nin genel anlamda gideceği yönü kendisinin belirlemesi ve bu nedenle de AB müzakerelerinin geleceğiyle ilgili kararı da kendisinin alması gerektiğini söyledi.

Steinmeier, "Türkiye'nin daha ziyade Avrupa ve AB'ye doğru mu gelişeceği ya da buralardan uzaklaşacağına ilişkin karar, Avrupa'nın herhangi bir başkentinde verilecek karar değil. Bu Türkiye'de verilmesi gereken bir karar" dedi.

Bununla birlikte Almanya Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye yönelik kaygılarını dile getirdiğini de sözlerine ekledi.

Steinmeier, "Çok ciddi endişelerimiz hakkında da konuştuk... Çok büyük sayıdaki tutuklamalar, ifade ve basın özgürlüğü konusundaki endişelerimizi de ifade ettim. Binlerce memurun, askerin ve gazetecinin işlerinden atılmaları konusunu da ele aldık" dedi.

Bu tarz uyarıların "tepeden bakarak ders verme olarak algılanmaması" gerektiğini belirten Steinmeier, bu alanlarda ileride iyileşmeler yaşanmasını umduğunu da vurguladı.

Çavuşoğlu, Almanya'da PKK ile bağlantılı açılmış 4 bin 500 suç dosyası olduğunu anımsatarak, bunların akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgi olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı, "Bizim iadesini istediğimiz PKK'lılar var. Sadece 3 tanesi iade edildi dedi.

Steinmeier da bu eleştiri karşısında, Almanya'nın "her türlü terörü kınadığını" ifade ederek, Kürt sorunun çözüm için siyasi bir sürecin yeniden başlaması ve bunun için de PKK'nın silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyledi.