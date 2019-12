-ÇAVUŞOĞLU: TÜRK MİLLETİ, PRANGA OLAN ANAYASADAN KURTULACAKTIR ANTALYA (A.A) - 10.09.2010 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, ''Türk milleti her zaman önündeki engelleri aşmıştır. Dolayısıyla böylesine pranga olan Anayasadan da kurtulacaktır'' dedi. AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, referandumla ilgili bugüne kadar çok şey söylendiğini ve 12 Eylülde sözün halkta olacağını ifade etti. ''Bu bayram coşkusunu 12 Eylül akşamı, 13 Eylül sabahı hep birlikte bir kere daha yaşayacağız'' diyen Çavuşoğlu, bununla yetinmeyeceklerini ve Türkiye için daha çok şey yapmak amacıyla durmadan yola devam edeceklerini belirtti. 13 Eylül sabahında yeni bir anayasa için, Türkiye'yi daha demokratikleştirmek, güçlendirmek için çalışacaklarını anlatan Çavuşoğlu, halk oylamasına sunulan Anayasa paketinin hak arayan herkes için çok önemli olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, son sözün halkta olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Türk milleti karar verecek. Biz 'Rahmetli Menderes'in mirasını biz devam ettiriyoruz' diye Türkiye'yi, bizleri kandıran insanlar gibi o davaya ihanet etmedik. O zaman rahmetli Menderes 'Yeter söz milletin' dedi. Şimdi biz 'Yeter karar milletindir' diyoruz. Dolayısıyla Türk milletinin vereceği karara da herkes saygı duyacak. Ama bugüne kadar bizlerin gördüğü, inandığı bir şey var. Türk milleti doğru söyleyeni, doğru yapanı destekliyor, yanlış ve doğruyu çok iyi ayırıyor. Türk milleti bugüne kadar demokrasinin, özgürlüklerin yanında olmuştur. Türk milleti tarih boyunca dar çerçevelere, demir parmaklıkların arkasına, kelepçelere sığmamıştır. Türk milleti her zaman önündeki engelleri aşmıştır. Dolayısıyla böylesine pranga olan Anayasadan da kurtulacaktır. Türk milleti kendisini kandırmaya çalışanlara, Türkiye'ye korku salmaya çalışanlara, 'Türkiye küçük olsun ama bizim olsun' diye siyaset yapan ve bu nedenle Anayasanın değişmesini istemeyenlere gereken cevabı verecektir. Bu Anayasanın içeriğini anlatmak yerine iftira edenlere, yalan söyleyenlere, dedikodu üretenlere ve dedikodunun merkezi olup da her gün mahcup olan, yalanları her gün çarşaf çarşaf ortaya çıkan, insanların inançlarıyla alay edenlere gerekli cevabı verecektir.'' Mevlüt Çavuşoğlu, 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nda (A) Milli Basketbol Takımı'nın başarılı sonuçlarına da değindiği konuşmasında, ''Baskette de inşallah yarın akşam Sırbistan'ı yenerek finale çıkacağız'' dedi.