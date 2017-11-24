Çavuşoğlu: Trump YPG'ye silah verilmeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre görüşmede ikili ilişkiler, Soçi Zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" ifadesine yer verdi.

"Trump talimat verdi, YPG'ye silah verilmeyecek"

Trump-Erdoğan görüşmesiyle ilgili ayrıntılı açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu görüşmede YPG'nin gündeme geldiğini söyleyerek, "Soçi'deki zirvede Suriye Ulusal Diyalog Konresi'ne YPG'nin katılmasına karşı çıktık, İran da bu konuda karşı çıkmıştı. Terör örgütlerinin, özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan ve buna karşı olanların bu kongrede yer alamayacağını net bir şekilde belirttik. Kimlerin katılacağına da üç ülke istişarede bulunarak karar verer verecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a YPG'nin böyle bir oluşumda yer almaması gerektiğini ilettiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, ABD'nin YPG'ye verdiği silahlardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda duyduğu rahatsızlığı Sayın Trump'a bir kez daha iletmiştir. Sayın Trump da net bir şekilde, talimat verdiğini ve bundan sonra YPG'ye silah verilmeyeceğini, esasen bu saçmalığa daha önce son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir" dedi.

Çavuşoğlu, Trump'ın bu konuyla ilgili olarak generallere ve Ulusal Güvenlik Danışmanı'na talimat verdiğini ve bundan sonra YPG'ye her hangi bir silahın verilmeyeceğini net ifadelerle söylediğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını, Twitter'daki kişisel hesabından duyurmuştu. Trump, mesajında "Orta Doğu'da miras aldığım karmaşaya barış getirmek konusunda bu sabah Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğim. Ben bu işi hallederim ama insan hayatı ve maddi açıdan (6 trilyon) en başından büyük bir hataydı" demişti.

Rusya, İran ve Türkiye liderleri bu hafta Soçi'de düzenledikleri üçlü zirvede Suriye krizini masaya yatırmıştı. Liderler Suriye toplumunun bütün kesimlerinin katılabileceği bir Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenlenmesi konusunda uzlaşma sağlamıştı. Kongrenin yeni anayasa için zemin oluşturması ve yeni anayasa için özgür seçimlerin yapılması planlanıyor.

Reuters/DW, HT/ÖA

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