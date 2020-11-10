Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda Dağlık Karabağ'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin gündeminde Dağlık Karabağ konusunda imzalanan anlaşma ele alındı.

TIKLAYIN - Dağlık Karabağ'da çatışmaların sonlandırılması için anlaşma imzalandı

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya, Dağlık Karabağ ve çevresinde çatışmaların sonlanmasına dair bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Ermenistan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklardaki işgalini sonlandıracak, Dağlık Karabağ'da ise iki taraf elindeki toprakları kontrol etmeye devam edecek. Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a ve Nahçıvan'dan Azerbaycan'a birer koridor açılacak, bölgeye Rus barış gücü konuşlanacak.