Çavuşoğlu: Rejimin garantisi Rusya olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ocak ayında Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Suriye barış görüşmeleri öncesi, "Rejimin garantisi Rusya olacak" dedi.

A Haber televizyonunda soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin her an olabileceğini belirterek, "Yılbaşından önce biz bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Liderler iradeyi ortaya koydu. Uzmanlarımızla sürekli müzakere ediyoruz. Muhalefet ile Rusları bir araya getirdik." dedi.

Suriye hükümetinin 'nin barış şartlarına uyması konusunda garantörlüğü, Rusya'nın yapacağını söyleyen Çavuşoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Rejimin garantisi Rusya olacak. Rejim ile aynı anlaşmayı Rusya imzalayacak. Rusya ateşkesin ihlal edilmemesi ve ülke geneline yayılması için bunun garantörü olacak. Hangi grupların Astana'ya gideceğine ilişkin, Ruslar ile bu anlamda bir anlaşma yapmak üzereyiz. Önce ateşkesi sağlamaya çalışıyoruz: Ateşkes olmadan Astana'da görüşmenin bir anlamı yok. Rejim burada hangi düzeyde katılacak onu bilmiyoruz ama bu anlaşmaya göre her iki taraf müzakere heyetini kendisi belirleyecek.

Rejimin de, değişik grupların da ateşkese uyması lazım. Farklı grupların Suriye'yi terk etmesi lazım. Rejim ve muhalefet var. Bu basit bir siyasi sorun değil. Siyasi çözümü getirmek için çaba sarf ediyoruz. Türkiye rejimi tanıdı şeklinde manüpülasyonlar yapılıyor. Böyle bir şey yok. Biz Astana'da Esad ile masaya oturmayacağız. Öyle bir şey söz konusu değil. Bu konudaki tutumumuzu Rusya da biliyor. 600 bin kişiyi öldüren bir kişinin Suriye'de birlik beraberliği sağlayamayacağına inanıyoruz. Herkesi kucaklayacak bir değişiklik olması lazım."

Öte yandan eski adı Independent olan İngiliz "i" gazetesinin Moskova muhabiri Andrew Osborn'un kaleme aldığı ve Rus kaynaklara dayandırdığı habere göre, Rusya ve Türkiye, Esad'ın devlet başkanlığı seçimine kadar görevde kalması konusu üzerinde anlaştı.

Osborn, barış görüşmelerinin yapılacağı Kazakistan'ın Astana kentindeki buluşma öncesi üzerinde mutabakat sağlanan "çerçeve anlaşmaya" ilişkin bilgileri kaleme aldı.

Buna göre, Rusya, İran ve Türkiye, Suriye'nin resmi olmayan bir şekilde, bölgesel güçlerin etkili olduğu alanlara bölünmesi üzerinde anlaştığını yazdı.

Osborn'a konuşan kaynaklar, Rusya ve Türkiye'nin bir sonraki seçime kadar Esad'ın görevde kalması, sonrasında daha az kutuplaştırıcı bir isme yerine bırakması üzerinde mutabat sağladıklarını söylüyor. Ancak aynı kaynaklar, Esad'ın en büyük destekçisi olan İran'ın bu konuda ikna edilmesi gerekliliğini ifade ediyor.

Esad'ın kendisini ve ailesini kapsayan bazı garantiler alması sonrası görevden ayrılacağı öngörüsü de haberde yer alıyor.