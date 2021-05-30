Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ziyareti açıklaması: Pozitif bir gündemle gidiyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi "Yunanistan'a pozitif bir gündemle gidiyorum" dedi.

NTV'nin aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Atina'ya yapacağı ziyaret öncesi açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Atina'ya pozitif gündemle gidiyoruz, pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz " dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, nisan ayında Türkiye'ye gelmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias, görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında tartışmıştı.Çavuşoğlu, Dendias'ın açıklamalarına "Basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız" sözleriyle tepki gösterirken, "Bizim arzumuz iki komşu ülke olarak görüşmelere devam etmek" demişti.

TIKLAYIN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias ortak basın toplantısında tartıştı!