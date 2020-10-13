İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

"Burada sizin misafirinizim bu yüzden tartışmaya girmek istemiyorum ama sanırım gazeteci arkadaşlarımız samimi ve açık bir tartışma yaptığımızı anlamıştır. Umarım Türkiye'deki herkes tıpkı sizin gibi görüşlerini açıkça ve samimi bir şekilde ifade etme özgürlüğüne sahip olur sayın bakan."
Çavuşoğlu ise Türkiye'de ifade özgürlüğünün olduğunu, Avrupa'nın çifte standartlı olduğunu savunarak şöyle yanıt verdi:
"Türkiye'de herkes özgürce düşüncesini söyleyebilir ama özgürlük konusunda çifte standartımız yok. İsveç gibi Avrupa ülkelerinde DAEŞ mensubu haklı olarak ifadesini söyleyemez ama PKK veya FETÖ olduğu zaman söyler. Bunun özgürlükle ilgisi yok, sadece Batı içindeki çifte standarta güzel bir örnektir."