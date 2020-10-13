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İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

"Umarım Türkiye'deki herkes sizin gibi görüşlerini ifade etme özgürlüğüne sahip olur"

13 Ekim 2020 17:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Linde, Türkiye'nin Kuzey Doğu Suriye'den çekilmesi gerektiğini söylerken, Çavuşoğlu, "Siz kimden aldığını yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını istiyoruz? Suriye, İsveç yönetimine veya AB'ye böyle bir yetki mi verdi?" ifadesini kullandı. Daha sonrasında ikili arasında 'çifte standart' tartışması yaşanırken, Linde Çavuşoğlu'na "Umarım Türkiye'deki herkes tıpkı sizin gibi görüşlerini açıkça ve samimi bir şekilde ifade etme özgürlüğüne sahip olur" dedi.

Basın toplantısında Türkiye ile AGİT konularını görüşmekten dolayı memnun olduğunu dile getiren Linde, Türkiye'nin komşu bölgelerinde bazı zorluluklarla karşı karşıya kaldığını kabul ettiklerini dile getirdi ve ekledi:

"Toplantıda aynı zamanda Kuzey Doğu Suriye konusunda pozisyonumuzu ifade ettim. Bu anlamda AB'nin güçlü pozisyonu aynı olmaya devam ediyor. Türkiye'yi geri çekilmeye davet etmeye devam ediyoruz. Ayrıca Doğu Akdeniz'le ilgili olarak AB Konseyi bir hafta önce karar aldı. Türkiye'yi demokrasi ve insan hakları konusunda desteklemeye devam ediyoruz."

"Siz kimden aldığını yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını istiyorsunuz?"

Bakan Çavuşoğlu ise "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Bunu diyemezsininz" diyerek Linde'ye tepki gösterdi. Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

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