Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması: Ukrayna'ya verilmesi söz konusu olamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S400'ler zaten Türkiye'ye geldi. Birileri S-400'ler Ukrayna'ya verilsin dedi. Bu söz konusu bile olamaz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’da düzenlenen Doha Forumu’na katılmak için bulunduğu Doha’da üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, eski Münih Güvenlik Konferansı Vakfı Başkanı Büyükelçi Wolfgang Ischinger, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve eski ABD Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile görüştü. Türkiye'nin sağlam bir NATO müttefiki olduğını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8’de" ifadelerini kullandı. "S-400'leri aldık ve anlaşma tamamlandı" Doha'daki mülakatta açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "S-400’lerin Ukrayna’ya verilmesi söz konusu değil" dedi. Çavuşoğlu, S-400'lerin Ukrayna verilmesinin söz konusu olmadığını da söyledi. "Şimdi biz S-400'leri aldık ve anlaşma tamamlandı" diyen Dışişleri Bakanı,"Çok ilginç senaryolar duyduk bununla ilgili sanırım ABD'den böyle bir sızıntı vardı. Ancak böyle bir durum asla gündemimizde değil" ifadelerine yer verdi. 'Rus oligarklar Türkiye'ye gelir mi?' sorusuna da yanıt veren Çavuşoğlu "Yasal olan her şeye Türkiye'de izin verilir" dedi. "Biz arabulucuyuz ve bu noktada tarafsız olmalıyız" "Biz arabulucuyuz ve bu noktada tarafsız olmalıyız. Bir yorum yapmamız doğru olmaz. Bizim işimiz her iki tarafında bu sorunu çözebilmesine yardımcı olabilmek. Sonuçta kararı Zelenski ve Putin verecek. Biz onları da bir araya getirmek istiyoruz. Ukrayna şunu anladı NATO üyeliği olmadı, olmayacak da. Bir çok üye Ukrayna ve Gürcistan'ın üyeliğine karşı. Ukrayna bunu net bir şekilde anladı. Ukrayna'nın Batı ile Rusya arasında seçim yapma şansı yok. Denge politikası olması lazım. Biz de NATO üyesiyiz. Rusya ile bir çok zorlu konuda beraber çalışıyoruz. Ukrayna'nın da daha dengeli bir politika izlemesi lazım. Mevcut durum hepimizi etkiliyor. Bizim her iki tarafla da mükemmel ilişkilerimiz var. Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması imzaladık. 2 partner olan ülke var burada. Bu durum sadece bizi değil hepimizi etkiliyor. Bir an önce çözüm bulmalıyız."

"Türkiye'nin daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı tabiki var"

"S-400'ler zaten Türkiye'ye geldi. Birileri S400'ler Ukrayna'ya verilsin dedi. Bu söz konusu bile olamaz. Türkiye'nin daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var mı. tabiki var. Biz müttefiklerimziden bunu alamazsak başka kaynaklara yöneliriz. Şimdi ihityaçlarımızın yüzde 70'inden fazlasını üretebiliyoruz. Hava savunma sistemimiz de olacak.

"Bu bağlamda baktığımızda biz hala diğer alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Fransız ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü. Şimdi bu iki ülke ortak üretimi Türkiye'de yapmak ya da hava savunma sistemlerini bize satmak konusunda biraz daha ciddiler."

"Önümüzdeki her seçeneği değerlendiriyoruz. Ancak bizim ilk tercihimiz her zaman müttefiklerimiz. Bizim ülkemiz egemen bir ülke ve ihtiyaçlarımızı temin etmek zorundayız. Bizim birinci önceliğimiz Avrupa ama netice itibari ile bunlar bize satılmazsa ne yapacağız?"

"Boris Johnson Cumhurbaşkanımızı aradı tüm ihtiyaçlarımız onlardan alabiliyoruz ama ABD ve diğer Avrupa ülkelerinde durum böyle değil. Ne yapalım acil ihtiyaçlarımız için ikna olmalarını mı bekleyelim?"

"Mülteci krizi devam edecek"

"Bu kriz olmadan önce biz şunu söyledik. Mülteci krizi devam edecek. Ülkelerini terk eden insanlar artacak.

Az önce mülteci dediniz şimdi oligark deyip cevap vermemi engelliyorsunuz. Biz ülkemizdeki her yasal faaliyete izin verip her yasa dışı faaliyete engel olacağız.

Cevabım çok basit. Biz Avrupa yaptırımlarına katılmıyoruz. Ruslar Türkiye'ye turist olarak gelecekse sorun yok. Ukraynalılar gelecekse yine sorun yok. Türkiye'ye yasal olarak geldikleri sürece bir sorun yok."

"Bir yandan savaş devam ederken aynı zamanda müzakereler de devam ediyor"

"İşin biraz daha pişmesi lazım. Bir yakınlaşma oluyor ama her iki taraf bunun ayrıntısını versin. Donbas ve Kırım çok hassas konular. Bir yandan savaş devam ederken aynı zamanda müzakereler de devam ediyor. Bir anlaşmaya varırlarsa daha pozitif bir ortam oluşur."

"Türkiye NATO’nun sağlam bir müttefikidir"

"Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8’de. Türkiye NATO’nun sağlam bir müttefikidir."

"NATO üyeleri arasında görüş ayrılıkları var. Ortak deklarasyonlar konusunda, ya da Rusya'ya verilecek cevaplar konusunda hep görüş ayrılıkları oldu. Ama Türkiye sağlam bir NATO mütetfikidir ve katkı yapmaya devam edecektir. Biz NATO üyelerinin yüzde 90'ından daha fazla katkıda bulunduk."

Şimdi genel olarak daha birlik olduğumuzu gördük. ABD Başkanı Biden da bunu söyledi. Düzenlenen zirvede bu dayanışmayı gözlerimizle de gördük."