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Dünya

Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması: Ukrayna'ya verilmesi söz konusu olamaz

"Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8’de; Türkiye NATO’nun sağlam bir müttefikidir"

26 Mart 2022 18:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S400'ler zaten Türkiye'ye geldi. Birileri S-400'ler Ukrayna'ya verilsin dedi. Bu söz konusu bile olamaz" ifadelerini kullandı.

"S-400'ler zaten Türkiye'ye geldi. Birileri S400'ler Ukrayna'ya verilsin dedi. Bu söz konusu bile olamaz. Türkiye'nin daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var mı. tabiki var. Biz müttefiklerimziden bunu alamazsak başka kaynaklara yöneliriz. Şimdi ihityaçlarımızın yüzde 70'inden fazlasını üretebiliyoruz. Hava savunma sistemimiz de olacak. 

"Bu bağlamda baktığımızda biz hala diğer alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Fransız ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü. Şimdi bu iki ülke ortak üretimi Türkiye'de yapmak ya da hava savunma sistemlerini bize satmak konusunda biraz daha ciddiler."

"Önümüzdeki her seçeneği değerlendiriyoruz. Ancak bizim ilk tercihimiz her zaman müttefiklerimiz. Bizim ülkemiz egemen bir ülke ve ihtiyaçlarımızı temin etmek zorundayız. Bizim birinci önceliğimiz Avrupa ama netice itibari ile bunlar bize satılmazsa ne yapacağız?"

"Boris Johnson Cumhurbaşkanımızı aradı tüm ihtiyaçlarımız onlardan alabiliyoruz ama ABD ve diğer Avrupa ülkelerinde durum böyle değil. Ne yapalım acil ihtiyaçlarımız için ikna olmalarını mı bekleyelim?"

"Mülteci krizi devam edecek"

"Bu kriz olmadan önce biz şunu söyledik. Mülteci krizi devam edecek. Ülkelerini terk eden insanlar artacak.

Az önce mülteci dediniz şimdi oligark deyip cevap vermemi engelliyorsunuz. Biz ülkemizdeki her yasal faaliyete izin verip her yasa dışı faaliyete engel olacağız.

Cevabım çok basit. Biz Avrupa yaptırımlarına katılmıyoruz. Ruslar Türkiye'ye turist olarak gelecekse sorun yok. Ukraynalılar gelecekse yine sorun yok. Türkiye'ye yasal olarak geldikleri sürece bir sorun yok."

"Bir yandan savaş devam ederken aynı zamanda müzakereler de devam ediyor"

"İşin biraz daha pişmesi lazım. Bir yakınlaşma oluyor ama her iki taraf bunun ayrıntısını versin. Donbas ve Kırım çok hassas konular. Bir yandan savaş devam ederken aynı zamanda müzakereler de devam ediyor. Bir anlaşmaya varırlarsa daha pozitif bir ortam oluşur."

"Türkiye NATO’nun sağlam bir müttefikidir"

"Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8’de. Türkiye NATO’nun sağlam bir müttefikidir."

"NATO üyeleri arasında görüş ayrılıkları var. Ortak deklarasyonlar konusunda, ya da Rusya'ya verilecek cevaplar konusunda hep görüş ayrılıkları oldu. Ama Türkiye sağlam bir NATO mütetfikidir ve katkı yapmaya devam edecektir. Biz NATO üyelerinin yüzde 90'ından daha fazla katkıda bulunduk."

Şimdi genel olarak daha birlik olduğumuzu gördük. ABD Başkanı Biden da bunu söyledi. Düzenlenen zirvede bu dayanışmayı gözlerimizle de gördük."

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