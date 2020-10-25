Çavuşoğlu'ndan Erdoğan hakkında "terörist" ifadeli paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmeden ve 'terörist' ifadesini içeren karikatür paylaşmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi" dedi.



Twitter'dan açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi" dedi. Çavuşoğlu, "İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir" ifadelerini de kullandı.

AKP'den tepkiler

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Wilders'a tepki göstermiş "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist" ifadelerini kullanmıştı.

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AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ile AKP Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Bülent Turan, Wilders'a, sosyal medya hesaplarında yayınladıkları mesajlarla cevap verdi.