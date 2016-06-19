Politika
Çavuşoğlu: Mustafa Varank’a ‘Büyükelçi’ ünvanı verildi
Varan, Çavuşoğlu’nun Twitter mesajını beğenirken, konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘Büyükelçi’ ünvanı verildiğini söyledi. Varank, Çavuşoğlu’nun Twitter üzerinden paylaştığı mesajı beğenirken konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan’a da ‘Büyükelçi’ ünvanı verilmişti.
Çavuşoğlu’nun paylaştığı mesaj şöyle:
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