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Politika

Çavuşoğlu: Mustafa Varank’a ‘Büyükelçi’ ünvanı verildi

Varan, Çavuşoğlu’nun Twitter mesajını beğenirken, konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı

19 Haziran 2016 22:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘Büyükelçi’ ünvanı verildiğini söyledi. Varank, Çavuşoğlu’nun Twitter üzerinden paylaştığı mesajı beğenirken konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan’a da ‘Büyükelçi’ ünvanı verilmişti. 

Çavuşoğlu’nun paylaştığı mesaj şöyle:

 

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Mustafa VarankBüyükelçiMevlüt ÇavuşoğluTayyip Erdoğan
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