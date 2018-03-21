Çavuşoğlu: Menbiç konusunda anlaşmaya değil ‘anlayışa' vardık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin Menbiç kentine dair görüşmede ‘anlaşmaya değil anlayışa’ vardığını söyledi. Çavuşoğlu, "Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan eski mevkidaşı Rex Tillerson’la dün yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "En son kendisinin Ankara ziyaretinde vardığımız anlayış, çalışmalar devam ediyor. Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim" dedi.

"Anlaşmaya vardık sözünü netliğe kavuşturmak gerekiyor” diye devam eden Dışişleri Bakanı "Bir anlayışa vardık diyoruz. Suriye'nin özellikle Menbiç ve Fırat'ın doğusunun huzura kavuşması. Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik. Basınımız öyle bir şey söylüyor ki. O zaman anlaşmaya vardıysak komisyon çalışmasını niye yapacağız” ifadelerini kullandı.