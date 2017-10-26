Çavuşoğlu: Kuzey Irak'ın referandumu dondurma kararı önemli ama yetersiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesi Yönetimi’nin (IKBY) referandum sonucunun dondurulması önerisinin önemli ancak yetersiz olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, referandumun tamamen iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Barzani, bu referandumu yaparsa masada çok güçlü olacağını düşündü ama çok daha zayıf bir noktada olduğu görülüyor. Barzani bu referandumla Irak'taki Kürt kardeşlerimizi böldü ve dağıttı. Kürt halkı zararlı çıktı” diye konuştu.

Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behcet Pacolli ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Referandum tamamen iptal edilmesi gerekir" dedi.

"İlave sınır kapısı açılacaksa açarız"

Çavuşoğlu, Habur Sınır Kapısı’na alternatif olarak Ovaköy’de yeni bir kapının açılmasıyla ilgili olarak, “Bu kapılar Bağdat'ın eline geçtikten sonra ilave sınır kapısı açılacaksa açarız” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna referandumu dondurma teklifinde bulunmuştu. IKBY'den yapılan yazılı açıklamada, “Ateşkesin sağlanması ve IKBY'deki tüm askeri operasyonların acilen durdurulması, 25 Eylül'de yapılan referandum sonuçlarının dondurulması ve IKBY ile merkezi yönetim arasında Irak Anayasası temelinde diyaloğa başlanması" önerisi sunulmuştu.

IKBY'de 25 Eylül'de düzenlenen referandumda oy kullananların yüzde 93'ü bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı. Bağdat hükümeti referanduma sert tepki göstermiş ve tartışmalı bölgelerde operasyon başlatmıştı. Irak ordusu operasyon çerçevesinde Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmişti.