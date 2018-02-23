Çavuşoğlu: Karşımıza çıkanları Finike portakalı gibi ezer geçeriz (2)

\'HOLLANDA BU KARARLA SADECE KENDİNİ TATMİN ETMİŞTİR\'

Antalya\'nın Finike ilçesinde ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hollanda Meclisi\'nin 1915 olaylarını \'Ermeni Soykırımı\' olarak kabul etmesini değerlendiren Çavuşoğlu, kararın hiçbir bağlayıcılığının olmadığını söyledi. \'Soykırım\' tabirinin hukuki bir tabir olduğunu belirten Çavuşoğlu, bir olayın soykırım olup olmadığına Birleşmiş Milletler tarafından karar verildiğini kaydetti. Hollanda\'nın popülizm içine girdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, \"Bu karar, Avrupa\'da artan ırkçılığın, Türkiye karşıtlığının bir yansımasıdır. Hollanda bu aşırı akımların merkezi olmuştur. Irkçı parti de Hollanda\'dadır. Parlamentonun bu nedenden dolayı bu kararı alması doğaldır, ama çok yanlıştır. Tarihle ilgili siyasetçiler kıt bilgilerle kararlar almamalıdır. Tarihle ilgili karar almak, kolay değil\" diye konuştu.

Hollanda Dışişleri Bakan Vekili\'nin konuşmasında hükümetin bu karara katılmayacağını belirttiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 1915 olaylarına yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nin kararları olduğunu söyledi. Bir yıldır Hollanda ile ilişkilerin hiçbir kritere uymayan şekilde olduğunu kaydeden, bu süreçte Hollanda ile Türkiye arasında yaşananları hatırlattı. Çavuşoğlu, \"Hollanda bizimle ilişkileri düzeltmek istiyorsa, geçerliliği olmayacak basit şeylerle ve hiç kimseyi bağlamayacak şeylerle uğraşmak yerine, Türkiye gibi bir ülkeyi kazanmak için ne yapacağına kafa yormalıdır. Bu kararın bizim ve başkaları için hiçbir geçerliliği yok, sadece kendilerini tatmin etmişlerdir\" dedi.

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