Çavuşoğlu: İtalyan dostlarımızı Türkiye’ye bekliyoruz

Övgü Pınar-Roma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’da yayımlanan Il Messaggero gazetesine yazdığı bir mektupla İtalyanları yaz tatili için Türkiye’yi ziyaret etmeye çağırdı ve “İtalyan dostlarımızı Türkiye’ye bekliyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, geçen yıl 377 bin İtalya’nın Türkiye’de tatil yaptığını belirtti ve “Bu yıl biz de İtalya gibi turizm açısından zor bir dönemden geçiyoruz ama birçok tedbir eşliğinde İtalyan dostlarımızı tekrar ağırlamak istiyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, “huzurlu ve güvenli bir ortamda tatil” için gerekli önlemlerin alınmakta olduğunu, Türkiye’nin “Covid-19’u başarıyla kontrol altına aldığını” ve yakında aşamalı olarak uluslararası uçuşlara ve turizme açılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı, “İtalyan dostlarımızı en geç Ağustos’tan itibaren ağırlamak için” oteller, tatil köyleri ve tüm hizmet sektöründe gerekli tedbirlerin alınmakta olduğunu yazdı.

Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da İtalyan mevkidaşına bir mektup yazarak İtalya ile uçuşların açılması niyetini dile getirdiğini açıkladı.

Öte yandan, “Elbette İtalyan turist grupları ülkemize yalnızca charter uçuşlarıyla getirilecekler” dedi.