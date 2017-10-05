Çavuşoğlu: IKBY'ye gerekli adımların atılması için süre verilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) henüz verilmiş bir süre olmadığını ama verilmesinin gerektiğini belirterek, "O sürede gerekli adımlar atılırsa atılır, atılmazsa Irak yönetiminin talepleri ve attığı adımlar bizim için önemli bir kriter olacaktır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ikametgahında Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Irak'la IKBY arasında arabuluculuk girişimine ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Bağdat'la Erbil arasındaki sorunun çözümü için her türlü katkıyı desteklediklerini ancak tek bir ülkenin bunu sağlayabileceği konusunda da tereddütleri bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Fransa'da da bu konuları konuştuk. Irak Başbakanı İbadi'nin buraya gelmesi, Paris'te hem Macron'la hem dışişleri ile görüşmesi... Esasen İbadi'nin pozisyonu belli fakat Fransa Dışişleri Bakanı'ndan öğrendiğime göre, Fransa da yine Irak'ın sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyor. Bu sorunun bu çerçevede ve şu andaki Irak Anayasası'na göre çözülmesi gerektiğini vurguladı ki biz de bunu söylüyoruz.

Irak Anayasası'na göre Kürt Bölgesel Yönetimi'nin hakları var. Bu hakların hepsi verilmediyse bu konuyu Bağdat ile görüşebilirler. Biz de yardımcı olabiliriz ama bizim yaptığımız görüşmelerde Barzani'nin daha çok eskiden, tarihten konuştuğunu gördük. Esasen anayasal hakları desteklediğimizi kendilerine söyledik ama referanduma karşı olduğumuzu da her platformda söyledik."

“Barzani yönetiminin bu hatadan dönmesi için herkesin her türlü girişimi yapması gerektiğini” söyleyen Çavuşoğlu, "Herkesin referandumdan önceki pozisyonunu güçlü bir şekilde koruması gerekiyor. Bugün Fransızlara da söyledik, diğer muhataplarımıza da söylüyoruz. Barzani hatadan dönebilir. Referandum öncesi çağrılara kulak asmayarak Irak'ın geleceğini ve özellikle de Kürtlerin geleceğini riske atmıştır ama şimdi bu çağrılara kulak verip bu hatadan dönmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu çağrıyı en üst düzeyde yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, dün İran'da da bu konuyu konuştuklarını anlattı.

Çavuşoğlu, "Umarım bu hatadan dönerler. Bizim aldığımız kararlar var, hatadan dönmezlerse bundan sonra bizim muhatabımızın Bağdat olduğunu söyledik. Atacağımız adımlara Bağdat'ın atacağı adımlar, aldığı kararlar ve uygulamalar temel teşkil edecek çünkü bizim esas muhatabımız Irak yönetimidir, Bağdat'tır." diye konuştu.

Türkiye'nin bütün ikili anlaşmaları Bağdat'la yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, sınırların da Irak'la Türkiye arasındaki sınırlar olduğunu, bu sınırların Türkiye ile IKBY arasındaki sınırlar olmadığını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, bölgeye istikrar gelebilmesi için bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

"Koordine edilmesi gerekiyor"

IKBY'ye süre verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya Çavuşoğlu, şöyle cevap verdi:

"Bu adımların iyi bir şekilde koordine edilmesi gerekiyor. Kararlar var. Bizim de aldığımız kararlar var. Bakanlar Kurulunun kararı var. Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararı, Meclis'ten geçen bir tezkere var. Irak yönetimiyle bunu koordine etmek lazım. Henüz bu aşamaya daha gelemedik ama görüşüyoruz. İbadi ile Sayın Başbakan, telefonda görüştü. Bu aşamada bazı adımların atılmasından önce bu süreler verilebilir ama bu aşamaya yavaş yavaş geliyoruz. Henüz verilmiş bir süre yok, süre limiti yok şu zamana kadar ama bu sürenin de verilmesi gerekiyor. O sürede gerekli adımlar atılırsa atılır, atılmazsa Irak yönetiminin talepleri ve attığı adımlar bizim için önemli bir kriter olacaktır."