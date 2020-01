Çavuşoğlu: Cerablus operasyonuna destek olacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cerablus'a yapılacak bir operasyonda Türkiye'nin destek vereceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Biden-Barzani-Türkiye üçlü toplantısı ön görülmüyor” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlul, 'FETÖ' soruşturması kapsamında bakanlıkta 332 kişi açığa alındı​ğını açıkladı.

Çavuşoğlu’nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

"FETÖ de bunların hepsiyle işbirliği içindeydi. Bu tesadüf değil. Nasıl büyük Türk milletiyle birlikte darbe girişimine dur dediysek ve darbeyi yendiysek bu terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam edecek içeride ve dışarıda. Suriye'de de Irak'ta da devam edecek. PKK, YPG ile de devam edecek, DAEŞ ile de devam edecek. Sonuna kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve DAEŞ'in komşu ülkelerimizden hem Suriye hem Irak'tan temizlenmesi için de her türlü katkıyı sağlayacağız. Söylediğiniz bölgelerdeki operasyonlara da zaten destek veriyoruz. Hem Afrin'den doğuya doğru kuzeyden giden hem de Cerablus'tan başlayacak operasyona da her türlü desteği vereceğiz. Bu her şeyden önce bizim kendi güvenliğimiz için önemli ve bölgenin istikrarı için, terör örgütlerinden bölgemizin temizlenmesi için önemli.”

"Sadece Başika kampımızdan yaptığımız atışlarla 650'den fazla DAEŞ'li teröristi öldürdük. Hiç kimse DAEŞ ile mücadelede bir yerden bu kadar DAEŞ'li teröristi etkisiz hale getirdiğini söyleyemez."