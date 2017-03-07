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Politika

Çavuşoğlu: Bu akşam Hamburg'a gidiyorum; kimse engelleyemez

"Hollanda 'Eğer bakan gelirse Wilders'ın kazanmasına sebep olur, sonra gelsin' diye mesaj atıyor"

07 Mart 2017 16:59

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Hamburg kentinde konuşma yapacağı salonun değiştirilmesiyle ilgili olarak "Avrupa'nın bugün içinde bulunduğu durum içler acısıdır. Irkçı partilerin artık esiri olmuş iktidarlar ve siyasi partiler var. Kaygı verici bir gelişme. Ben bugün Hamburg'a gidiyorum. Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Kimse engelleyemez. Engellemeye de kalkmamalı" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders hakkında ciddi iddialarda bulundu. Çavuşoğlu, "Hollanda önce 'TC Dışişleri Bakanı ve yetkilileri gelemez' diyor. sonra bize alttan haber gönderiyor. Ve diyor ki 'Biz zor durumdayız, eğer bakan gelirse Wilders'ın kazanmasına sebep olur. Wilders bizimle baş başa. Bizim için bu gerçekten zor bir durum, sonra gelsin.' Keşke bunu telefon açıp önceden medeni bir şekilde rica yöntemiyle bu zor durumu anlatsalardı, biz anlayış gösterirdik" ifadesini dile getirdi. 

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Çavuşoğlu İstanbul'da basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. 

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları: 

"Avrupa'nın bugün içinde bulunduğu durum içler acısıdır. Irkçı partilerin artık esiri olmuş iktidarlar ve siyasi partiler var. Kaygı verici bir gelişme.

"Bugün Hollanda önce TC Dışişleri Bakanı ve yetkilileri gelemez diyor sonra bize alttan haber gönderiyor ve diyor ki 'Biz zor durumdayız, eğer bakan gelirse Wilders'ın kazanmasına sebep olur. Wilders bizimle baş başa. Bizim için bu gerçekten zor bir durum, sonra gelsin' Keşke bunu telefon açıp önceden medeni bir şekilde rica yöntemiyle bu zor durumu anlatsalardı, biz anlayış gösterirdik. Bu dostların arasındaki ilişkiye yakışır bir hareket değildir.

"Irkçı partilerin bu yükselişini durduramazsak Avrupa ve dünya, 2. Dünya Savaşı öncesine gidiyor."

"Ben bugün Hamburg'a gidiyorum. Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Kimse engelleyemez. Engellemeye de kalkmamalı. Demokrasinin toplanma özgürlüğünün gereği budur. Avrupa standartları ve değerleri de tam olarak bunu söylüyor. Biz Almanya ya da hiçbir ülkeyle ilişkilerimizin kötü olmasını istemeyiz. Ama düşmanca tavırların gerekli karşılığını veririz."

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